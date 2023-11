Balver Momente: Süßer Nachwuchs für Amigos

Garbeck Alina und Fabian Schulte haben Nachwuchsarbeit wörtlich genommen. Das süße Ergebnis war in Garbecks Schützenhalle zu sehen.

Die Amigos setzen auf Nachwuchs. Das ist bekannt. Nachwuchsarbeit: Das haben Alina und Fabian Schulte, Power-Paar vom Musikverein „Amicitia“ Garbeck, wörtlich genommen. Wie das? Bei den Vorarbeiten für die beiden Jubiläumsshows zum 25-Jährigen des Festivals der Liebe war auch Alina Schulte dabei. Unter der Jacke kuschelte sich ein kleines Menschlein an die junge Mama: seelig schlummernd. Die Leiterin der „Amicitia“-Akademie und der Vorsitzender des Musikvereins sind kurz vor kurzem Eltern geworden. Die kleine Greta wächst von ihren ersten Lebenstagen an mit dem auf, was ihren Eltern wichtig ist. Wie ich erfahren habe, sind Eltern und Kind dabei, sich gut aufeinander einzustellen. Jedenfalls machten alle drei in der Garbecker Schützenhalle einen tiefenentspannten Eindruck. Für die musikbegeisterten Schultes hängt der Himmel gewissermaßen voller Geigen. Zu den Amigos kommt eine Amiga. Was gibt’s Schöneres als solch ein Ereignis? Und was gibt’s Schöneres als solch ein Ereignis unmittelbar vorm Jubiläum des Festivals der Liebe?

