Balver müssen weiter Straßenausbaubeitrag zahlen

Bürger müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin einen Straßenbaubeitrag entrichten. Allerdings gibt es vom 1. Januar 2020 an Erleichterungen. Die Beiträge werden künftig halbiert. Zur Bürger-Entlastung wurde ein Förderprogramm von jährlich 65 Millionen Euro aufgelegt. Das beschloss die CDU-FDP-Koalition in Düsseldorf gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD.

„Die Halbierung der Beiträge ist für die Bürger ein riesiger Erfolg und einzig und allein dem Druck der Volksinitiative ,Straßenbaubeitrag abschaffen‘ zu verdanken“, sagte Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler (BdSt) NRW. Der Verband hatte 470.000 Unterschriften für die komplette Abschaffung des Beitrages gesammelt, auch in Balve.

Der Steuerzahler-Bund befürchtet mehr Bürokratie durch die neue Regelung.

Blask: Hohe Kosten für Bürger, hoher Aufwand für Bürokratie

Landtagsabgeordnete Inge Blask kritisiert den Beschluss der Landesregierung, am Straßenausbaubeitrag festzuhalten.. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

ie heimische Landtagsabgeordnete Inge Blask (SPD) befürchtet auch zukünftig Beitragsbescheide, „die Menschen in ihrer Existenz bedrohen werden“. Das Gesetz genüge „nicht den Anforderungen der Verfassung“. Zudem sieht Blask einen bürokratischen Mehraufwand für die Erhebung der Beiträge. Im Übrigen gab sie sich kämpferisch: „Wir werden weiter mit den Bürgerinitiativen und den Menschen im Land für die Abschaffung der ungerechten und bürokratischen Straßenausbaubeiträge kämpfen.“ Blask hat bereits die Wahlkämpfe für die Kommunalparlamente im September 2020 und die Landtagswahl 2022 im Blick.

In Balve sind die Ausbaubeiträge umstritten. Für die Anwohner der Dreikönigsgasse in der Balver Innenstadt fallen hohe Kosten an.