Balver Pfarrerin Antje Kastens: Überlegen, was uns leitet

Balve Der Jahreswechsel bietet eine Chance, sagt Pfarrerin Kastens: Einmal überlegen, wie es weitergehen kann und was uns dabei leitet.

Antje Kastens ist Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Balve. In ihrem "Wort zum Jahreswechsel" blickt sie auf das Jahr zurück und nach vorn, und zieht Parallelen zum wandernden Gottesvolk auf der Flucht vor Pharao: Aufbruch in ein neues Land. Der Jahreswechsel biete eine Chance: Einmal überlegen, wie es weitergehen kann und, was uns dabei leitet. Antje Kastens schreibt:

"Heute geht das Jahr 2020 zu Ende. Was für ein anstrengendes Jahr! Vor 12 Monaten kannte keiner das Wort "Corona". Ab März war es in aller Munde. Alle anderen Vorkommnisse, Kriege, Skandale, Katastrophen, traten dahinter zurück. Schwer wurde es, wenn ein Angehöriger erkrankte, gar verstarb. Geschäftliche und persönliche Sorgen, Ratlosigkeit und Erschöpfung. Wer war schon für so ein Jahr gewappnet? Und doch: Gab es nicht auch Gutes? Dass die Regierenden besonnen handelten. Dass die Krankenversorgung für alle zugänglich blieb. Dass die Kurzarbeit Arbeitsplätze erhielt, Zuschüsse beschlossen wurden. Wir sind ohne unser Verdienst weltweit Bevorrechtigte.

Im Gang auf 2021 komme ich mir vor wie das wandernde Gottesvolk auf der Flucht vor Pharao. Wir brechen auf. Wir sind unterwegs in ein neues Land. Aber unterwegs brauchen wir Zeichen der Nähe Gottes. Sonst schaffen wir es nicht. Damals hieß es: "Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Tagsüber sahen sie die Wol­kensäule vor sich und nachts die Feuersäule." (2. Mose 13,20-22)

Nein, eine gemütliche Wanderung war es nicht. Der Sklaverei und dem Tod der Plagen war man entron­nen. Stehend aß man das ungesäuerte Brot. Nächtlicher Aufbruch, unüberwindbares Schilf­meer, ägyptische Reiterwagen im Nacken. Unser Leben ist ein Zucker­schlecken gegenüber dem Sklavendasein, das bis heute Menschen unterjocht und aus­beutet.

Die Israeliten mussten sich damals entscheiden

Doch es gibt Parallelen. Wem gehören wir? Wer oder was darf uns vor sich herjagen, ausbeuten, ängsten? Der Jahreswechsel bietet eine Chance: Einmal überlegen, wie es weitergehen kann und, was uns dabei leitet. Die Israeliten musste sich damals entscheiden. Eigene Sicherheit bei den begrenzten Fleischtöpfen der Sklaverei? Oder Gottvertrauen und Wandern ins neue, ungewisse Land?

Gott gab ihnen Zeichen seiner Nähe: Tags ging er als Wolkensäule vor ihnen her. Er brachte seinen Him­mel sichtbar auf die Erde. Und nachts ging er als Feuersäule mit. Er verband die Erde mit dem Himmel, tröstend und verheißungsvoll. Wir wissen, dass Beduinen-Karawanen Kupferpfannen mit brennenden Körnern vor sich her trugen. Der Rauch am Tag, das Feuer in der Nacht zeigte auch dem letzten Kamel­treiber: "Da ist der Weg."

Eine Ideallinie gibt es auf dieser Wanderung nicht

Solche Momente der Gottesoffenbarung sind etwas Besonderes. Meist sind es Entscheidungssituationen. Gott zeigt sich, zuverlässig und wunderbar. Jesus greift das Versprechen göttlicher Nähe auf: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende" (Matthäus 28,20). Dafür wurde er geboren, ließ sich unschuldig ans Kreuz nageln, wurde auferweckt aus dem Grabhügel. Keine Sklaverei mehr, keine vernichtende Existenzsorge. Sogar kein Tod mehr, der uns endgültig festhalten darf. Jesus Christus lebt und geht mit. Er schickt täglich Zeichen seiner Nähe. Freilich: Eine Ideallinie gibt es auf dieser Wanderung nicht."

