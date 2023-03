Balver Realschüler bei IBG: Praktikum kann spielerisch sein

Balve/Neuenrade. Garbecker Realschüler machen bei IBG in Neuenrade eine spannende Erfahrung. Arbeit und Spiel liegen gar nicht so weit auseinander.

Auf dem Weg in Richtung Berufsleben: Die achten Klassen der Balver Realschule besichtigten im Rahmen ihrer Lerntage verschiedene Betriebe der Umgebung, unter anderem IBG Automation GmbH in Neuenrade. Vorbild könnten für sie zwei Balver Schüler sein, die nur ein Jahrgang über ihnen an der Schule sind.

Dieses Bild machte Schlagzeilen: Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel schüttelte 2018 auf der Hannover Messe einem Roboter die „Hand“. Das Exponat kam von IBG aus Neuenrade.

Erste Aufgabe Spielbrett

Das Unternehmen IBG in Neuenrade entwickelt und produziert Industrieroboter. Dabei spielt Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Entwickler Selim Gökbas (rechts) arbeitet eng mit Dr. Andreas Weber (Märkischer Arbeitgeberverband) und Johanna Muhl (Agentur Mark/Zukunftszentrum KI NRW) zusammen. Foto: jürgen overkott / WP

Der Betrieb beschäftigt sich mit Automatisierung und Robotertechnik in der Produktion, die Einsatzgebiete der Maschinen sind vielfältig. Bei Paul Hepping ist es noch kein Roboter, aber zumindest ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Brett. Der 15-Jährige aus Frühlinghausen hat sein dreiwöchiges Pratikum bei IBG vor den Osterferien beendet. Er und Linus Köster aus Garbeck haben das reguläre Betriebspraktikum des neunten Jahrgangs der Balver Realschule absolviert. Der eine zunächst in der Mechanik, der andere in der Elektrik, dann wurde gewechselt. Paul Hepping berichtet von den einzelnen Arbeitsschritten bis zum fertigen Spielbrett für Mensch-ärgere-dich-nicht: erst die Metallplatte zurechtschneiden, die Punkte für die Bohrungen ausmessen für jedes einzelne Spielfeld auf dem Brett, dann bohren. Metallstifte sind die Püppchen. Selber tätig werden, unter Anleitung selbstverständlich, statt nur zugucken. Mit der gleichen Begeisterung erzählt der 14-jährige Linus Köster, wie er Kabelkanäle für Schaltschränke verlegen konnte. „Ich möchte später mal keinen Bürojob machen“, weiß der Garbecker schon jetzt. Und Paul Hepping erzählt, wie er schon von Kindesbeinen an solchen Arbeiten Spaß und Interesse hatte.

Gruppenbild der 8a vor dem IBG-Gebäude nach dem Besuchstag Foto: Aexander Lück / WP

Arbeiten rund um Automatisierung und Robotertechnik war da folgerichtig, und ein Praktikum bei IBG können die beiden nur empfehlen. Das könnte ja schließlich auch eine Option sein für die knapp 30 Schülerinnen und Schüler der Balver 8a, die diese Woche bei IBG im Rahmen der Lerntage zu Gast waren. Je nach Interesse an handwerklichen oder kaufmännischen Berufen gab es umfangreiche Informationen für die Teenager, eine Werksbesichtigung und bewegte Eindrücke im Video von Anwendungsbeispielen.

Lehrer Olaf Weber, für Berufsorientierung zuständig, betreute wie gewohnt auch alle Praktikanten des neunten Jahrgangs. Einen Beruf ausprobieren statt nur theoretisch davon zu erfahren, sei einfach unersetzlich. „Die Betriebe nehmen gerne junge Leute, die vorher bei ihnen ein Praktikum gemacht haben,“ weiß Weber. Da stehe das Zeugnis für eine Beurteilung nicht mehr unbedingt an erster Stelle.

Dass Balver Realschüler zur Ausbildung in den Betrieb gehen, wo sie in der neunten Klasse ein Praktikum gemacht haben, sei gar nicht selten. Nach diesen drei Wochen kämen viele mit veränderter Einstellung, Ernsthaftigkeit oder Lebensplanung zurück in die Schule.

Praktikant wird Abteilungsvize

Digitalgipfel BMWI 2019Beim Digitalgipfel des BMWI stellte das Neuenrader Unternehmen IGB den Transportroboter (AGV) vor, der in der Smart Factory des Pumpenherstellers Wilo zum Einsatz kommt. Foto: [IBG]

Bei IBG ist Christopher Ernst ein gutes Vorbild, startete er doch auch als Praktikant und ist nun stellvertretender Abteilungsleiter des Steuerungsbaus, für die Azubis zuständig und auch für die beiden Praktikanten der Realschule.

Wie entwickelt sich das Interesse an den verschiedenen Branchen bei den Teenagern der Balver Realschule? Olaf Weber: „Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Dieses Mal gab es viel Interesse an der Elektronik-Branche, aber auch Erziehung und Pflege sind sehr gefragt.“ In diesen Tagen hat Weber alle Betriebe seiner Schützlinge besucht, in Balve und Umgebung. Den Infotag bei IBG für die Achtklässler hat Charlotte Hering aus der Personalabteilung zusammen mit zwei Auszubildenden gestaltet. Womit sie bei jungen Leuten für ihr Unternehmen werben kann? „Unsere Ausbildung ist praxisorientiert, sehr abwechslungsreich und innovativ.“ Das Interesse am Kennenlernen sei daher beidseitig, denn letztlich befinden sich auch die Firmen in einem Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen. Daher sind Praktika – etwa bei IBG – nicht nur via Schule vor Ostern möglich, sondern durch Eigeninitiative auch in anderen Zeiträumen wie den Sommerferien.

PARTNERUNTERNEHMEN

In der achten Klasse startet an der Balver Realschule die Berufsvorbereitung, unter anderem mit den Lerntagen, mit einer Potenzialanalyse, dem Kennenlernen von Berufsfeldern, Technikprojekten in Kleingruppen.





Neben IBG besuchte die 8a auch noch Echterhage in Neuenrade, ein Unternehmen in der Fluidtechnik, die 8b war in Garbeck bei Rickmeier und Paul Müller, die 8c besuchte in Neuenrade Bültmann und Kohlhage. All diese Unternehmen sowie weitere Betriebe gehören zu den Partnerfirmen der Realschule.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve