Balver Schützen legen Termine für Versammlungen fest

Generalversammlung der Balver Schützen in der Höhle im Oktober 2021

Balve. Die Balver haben ihre Termine für die diesjährigen Versammlungen festgelegt. Wie groß wird die Generalversammlung?

Die Balver Schützen haben die Termine für ihre Versammlungen festgeklegt. Das teilte Geschäftsführer Thomas Scholz am Mittwoch mit.

Die Kompanieversammlungen werden am Samstag, 19. März, 20 Uhr, in den Sälen folgender Gastronomiebetrieber stattfinden:

•1. Kompanie: Haus Drei Könige / Saal „Melchior“ (frühere „Tenne“),

•2. Kompanie: Restaurant Zur Höhle / großer Saal / rechts,

•3. Kompanie: Haus Padberg,

•4. Kompanie: Restaurant Zur Höhle / kleiner Saal / links.

Bei der Teilnahme sind die dann gültigen behördlichen Covid-19-Vorgaben (Coronaschutzverordnung) zu beachten.

Thomas Scholz weiter: „Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Samstag, 2. April, 19 Uhr, in der Aula des Balver Schulzentrums statt. Covid-19-bedingt werden wir ausschließlich eine Arbeitssitzung durchführen, also ohne Schützenmesse, musikalische Begleitung durch den Musikverein Balve e. V. und feste Verpflegung.“

