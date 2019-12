Balver Schützenbruderschaft stellt sich 2020 neu auf

Bei der Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian stehen im kommenden Jahr Veränderungen an.

Wie der Vorsitzende Christoph „Keksi“ Rapp in der Sebastianklause mitteilte, will sich der zweite Vorsitzende Wilfried Schweitzer aus dem Vorstand zurückziehen. Er hat dem Verein 30 Jahre lang gedient. „Für die restliche Amtszeit von zwei Jahren kandidiert das derzeitige Beiratsmitglied Marc Schulte“, hieß es.

Ein weiterer zweiter Vorsitzender steht ebenfalls nicht mehr zur Wahl: Detlev Siewers. Er hätte sich turnusmäßig einer Wiederwahl stellen müssen. Für Siewers steht der bisherige Beisitzer Hermann Hering bereit, so ihn die Mitglieder lassen. Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

Oberst Andreas Fritz indes hat sich bereit erklärt, für eine weitere Amtszeit von vier Jahren zur Verfügung zu stehen.

Wahlen im Beirat

Im Beirat müssen zwei Posten besetzt werden. Oliver Lenk stellt sich dem Votum der Mitglieder für eine weitere, ebenfalls vierjährige Amtszeit. Der Kompanieführer der Dritten, Simon Junk, gehört qua Amt zum Beirat. Er stellt sich aber dennoch den Mitgliedern. Er will weitere vier Jahre amtieren. Seine Wahl erfolgt im Rahmen der Kompanie-Versammlung der Dritten am 4. Januar. Oberst Andreas Fritz teilt das Ergebnis der Mitgliederversammlung offiziell mit.

Außerdem haben die Schützen Termine fürs neue Jahr festgelegt. Am 4. Januar tagen alle vier Kompanien. Die Erste kommt im Haus Drei Könige zusammen, die Zweite auf dem Drostenboden. Die Dritte versammelt sich im Haus Padberg, die Vierte in der Sebastianklause.

Die Kompanie-Versammlungen dienen der Vorbereitung auf die Generalversammlung. Sie sind auch wichtig, um Anträge zu stellen. Die Kompanien zeichnen bei ihren Versammlung zudem Schützenbrüder für 25-jährige Mitgliedschaft aus.

Gespräche mit Stadt über Schützenheim

Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 25. Januar, in der Aula der Realschule statt. In diesem Rahmen werden 14 Schützen für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Bei der Seniorenfeier am 7. März im Evangelischen Gemeindehaus schlägt die große Stunde von Männern, die der Bruderschaft 50 Jahre und mehr angehören. Seit nicht weniger als 65 Jahren sind Heinz Herdes, Franz Jedowski, Heinz Kröger, Bernhard Krüdewagen, Anton Lehmann, Gisbert Lohmann, Günter Pieper und Leo Streiter dabei.

Beim Schützenheim-Projekt gibt es derzeit keine Bewegung. Den Schützen fiel auf, dass sie beinahe mit der Stadt um Gelder aus demselben Fördertopfs des NRW-Heimatprogramms konkurriert hätten. Jetzt führen sie Gespräche mit der Stadt über eine einvernehmliche Lösung. Christoph Rapp: „Wenn das Projekt spruchreif ist, berufen wir eine Außerordentliche Generalversammlung ein. Wir wollen die Mitglieder mitnehmen.“