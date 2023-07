Balver Schützenfest: Der Ablaufplan

Balve. Heiligabend ist vorbei. Gleich beginnen die Feiertage. Hier der Ablaufplan fürs Balver Schützenfest.

Das Wetter wird so, wie es sich der amtierende Balver Schützenkönig Ralf Schlotmann gewünscht hat: Nicht zu warm, Wolken, auch gelegentlicher Regen ist nicht schlimm. Dieser Wunsch wird laut wetter-balve.de am Samstag, 15. Juli, in Erfüllung gehen. Zum Abend hin soll’s laut. Das Wetter am Sonntag und am Montag soll optimal milde Temperaturen plus Sonnenschein bringen.

Samstag

Das Hochfest der Schützen beginnt am Samstag, 19.30 Uhr, mit einem Großen Zapfenstreich. Anschließend folgt eine Tanzparty in der Balver Höhle. Tickets für 16 Euro gibt es an der Abendkasse ab 18 Uhr. Das Interesse ist groß.

Sonntag

Um 10.30 Uhr findet ein Festhochamt in der Pfarrkirche St. Blasius statt. Anschließend gibt es für die Bewohnerschaft des nahen Altenheims St. Johannes am Brucknerweg ein Ständchen, um auch weniger oder nicht mobilen Menschen ein bisschen Schützenfest-Feeling zu vermitteln.

Gegen 15 Uhr beginnt der Festzug mit dem amtierenden Königspaar Ralf und Nicole Schlotmann. Es wird am Pfarrhaus abgeholt. Dann ziehen Schützen mit Ehrengästen und Musikern zur Balver Höhle. Um 17.30 Uhr stehen Königs- und Kindertanz an. Danach folgt eine weitere Party in der Naturarena.

Der Eintritt ist frei.

Montag

Um 9.30 Uhr treffen sich die Schützen an der Volksbank. Die Bruderschaft hat so viele Helfer mobilisiert, dass der Zug zur Höhle in der XL-Version stattfinden kann. Anschließend wird Stephan Honert hölzerner Adler zum Abschuss freigegeben. Die Schützen rechnen damit, dass der Flattermann binnen 90 Minuten am Boden liegt. Um 13.30 Uhr wird der neue König zur Hönne-Brücke geleitet. Zur Höhle ziehen der neue Herrscher und sein Gefolge um 17 Uhr. Der Abend wird um 18.30 Uhr mit dem Königstanz eröffnet. Dann folgt die Abschluss-Sause.

Der Eintritt ist, wie am Sonntag, frei.

