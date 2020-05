Balver Schulleiterin freut sich auf Schüler

Davids Platz wartet bereits auf ihn. In der St. Johannes-Grundschule in Balve sind die Klassenräume auf die Rückkehr der Viertklässler am Donnerstag vorbereitet.

Balve. Acht Wochen ohne Schule sind am Donnerstag für die Viertklässler vorbei. Die Grundschule Balve ist vorbereitet. auf die Wiedereröffnung.

Wo sich die Schüler aufzustellen haben, zeigen die Kreise auf dem Boden des Schulhofes an. Im sicheren Abstand zueinander erfahren sie dann, mit wem sie in den kommenden Wochen aus ihrer Klasse wieder mehr Kontakt haben werden – zumindest wenn es um den gemeinsamen Schulunterricht geht. Nur die Viertklässler dürfen am kommenden Donnerstag wieder in die Schule, und auch diese müssen sich erst einmal an den neuen Alltag in der Schule gewöhnen.

Normal wird der erste Schultag nach der coronabedingten Pause für die Schüler und Lehrer nicht. Das allein zeigt der Empfang, denn die Schulleitung der Balver Grundschule St. Johannes wird die Schüler vor dem Unterrichtsbeginn auf dem oberen Pausenhof versammeln. „Dann wird jedem Kind mitgeteilt, zu welcher Gruppe es für die nächste Zeit gehören wird“, sagt Birgit Heckmann. Statt wie sonst in der 4a sitzen die Kinder dann in der Klasse 4a Gruppe 1 oder Gruppe 2. Aus Klassen werden Gruppen, das Infektionsrisiko soll so geringer gehalten werden.

Unterschiede wachsen

In den Gruppen selbst wird dann auch das Coronavirus und die dann achtwöchige Zeit bei den Eltern besprochen. „Als erstes werden wir aber versuchen, alle Kinder wieder auf Gleichstand zu bringen“, sagt Birgit Heckmann.

Sie und ihre Kolleginnen waren in den vergangenen Wochen alles andere als untätig, zwei Mal brachten sie den Schülern Lernpakete vorbei. Kurze Zeit später sammelte sie diese dann wieder ein. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. „Den Unterschied, den wir vor der Krise im Niveau hatten, haben wir immer noch“, sagt sie. Manche Schüler haben die Aufgaben vollständig gelöst, andere nur teilweise – und einige auch gar nicht.

Unterschiede gab es bereits vor Corona, die Umstände rund um das Virus könnten diese aber weiter verschärft haben. Wenn die Eltern, die in diesen Tagen für die Unterstützung bei den Aufgaben zuständig waren, die Aufgabenstellung nicht verstehen und keine Unterstützung leisten können, bleiben einige Aufgaben unerledigt.

Getrennte Pausen

Die nun entstandenen Ungleichheiten gelte es in den ersten Tagen auszugleichen. Parallel dazu soll aber auch der Umgang mit dem Virus Einzug in den Unterricht nehmen. „Die Schüler werden in der Schule merken, das noch lange nicht alles normal ist“, sagt Birgit Heckmann. Pausen beispielsweise werden getrennt, hat die eine Gruppe gerade Zeit um auf dem Hof zu toben, sitzt die andere Gruppe im Klassenzimmer. Jedes Kind bekommt Regeln mit an die Hand, die erklären was erlaubt und was nicht erlaubt ist.

Wie es nach dem Start der Viertklässler am Donnerstag weitergeht, weiß Birgit Heckmann noch nicht. Ihr ergeht es damit genauso, wie vielen anderen Menschen aus ganz anderen Branchen und Lebensbereichen. „Wir können in keiner Weise planen, weil noch keiner weiß, wie sich die Situation weiter entwickelt“, sagt sie. Verzweiflung klingt dabei nicht aus ihrer Stimme, viel mehr scheint sich Birgit Heckmann mit der aktuellen Situation arrangiert zu haben.

Die Vorfreude ist dennoch groß

Wenn demnächst auch die Schüler der ersten, zweiten und dritten Klasse wieder in die Schule zurückkehren dürfen, kehrt auch für Birgit Heckmann ein Stück Normalität in den Schulalltag zurück. Bis dahin freut sie sich erst einmal auf das, was am Donnerstag an Normalität zurückkehrt. „Wir freuen uns auf die Schüler“, sagt die Schulleiterin.