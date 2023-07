Balver Segwaypolo-Teams: WM in Köln statt Schützenfest

Balver bei der Segwaypolo-WM in Köln: Kai vom Lehn (links) in Aktion

Balve/Köln. Balver, die nicht beim Schützenfest waren, müssen starke Gründe haben – wie die heimische Segwaypolo-Gemeinde.

Ihre Sportart ist ihnen so wichtig, dass sie selbst das Balver Schützenfest dafür sausen lassen. Dafür hat die heimische Segwaypolo-Gemeinde einen guten Grund. Sie pilgerte nach Köln zur Weltmeisterschaft – mit Erfolg. Obendrein hatten die beiden Balver Teams Gelegenheit, einen internationalen Superstar kennenzulernen.

Balver bei der Segwaypolo-WM in Köln: Die Mammuts schafften den dritten Platz. Foto: MARTIN SKIBA

Martin Skiba hat die Ereignisse des Wochenendes zusammengefasst. Die Weltmeisterschaft wurde zum zehnten Mal ausgetragen. Offiziell nennt sie sich „Woz Challenge Cup 2023“ zu machen. Geladen hatten bereits zum dritten Mal die Funky Move Turtles.

Hauptsponsor Zurich machte die Veranstaltung im Müngersdorfer Stadion möglich. Das Unternehmen ist Hauptversicherer der eigentlichen Sportgeräte, der Segways.

Gespielt wurde in geschlechterübergreifenden Teams aus Jung und Alt. Ziel ist es, den Ball mithilfe der sogenannten Mallets, den Poloschlägern, ins gegnerische Tor zu befördern. Zur Fortbewegung dienen lediglich die elektronischen einachsigen High-Tech-Roller.

Bei dem Jubiläumswettbewerb waren soziale Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Einige internationale Mannschaften hatten sich während der Pandemie aufgelöst. Auch wenn der deutsche Anteil bei den insgesamt zwölf Teams überwog – die Weltmeisterschaft war eine internationale Veranstaltung. Prominentester Teilnehmer war kein Geringerer als Steve Wozniak. Er ist Mitbegründer des High-Tech-Konzerns Apple.

Die Balver gingen wieder mit den Teams Balver Mammuts und Balver Cavemen an den Start. Wer war dabei? Für die Balver Mammuts spielten Kapitän Kai vom Lehn, Torwart Dirk Fleischer, Wolfgang Werth, Peter Sudermann, Dirk Motejat und Mark Dyckmanns. Und für die Balver Cavemen rollten Kapitän Martin Skiba, Torwart Ansgar Mitze, Claudia vom Lehn, Christoph Koch, Ralf Assmann, Madeline vom Lehn und Gian-Luca Kammermeier auf den Platz.

In der Vorrunde trafen die Balve Mammuts zuerst auf die Black Lions (1:0). Mit 1:0 endete ebenfalls das Spiel gegen die Hemer Butterflies. Sie belegten am Ende einen tollen fünften Platz und glänzten „mit spannenden Penalty-Partien“, wie Martin Skiba feststellte. Die Balver Mammuts feierten am Ende der Vorrunde mit sieben Punkten den Sieg in der Gruppe B – und den Einzug ins Viertelfinale. Und das zweite Team, die Balver Cavemen?

Das Team musste „früh erkennen, gleich auf die Finalisten getroffen zu sein“. Am Ende teilten sich die Cavemen mit dem internationalen Team Chaos Platz 11.

Gebrochene Schläger

Für die Mammuts ging es weiter ins Viertelfinale – wieder gegen die Hemeraner. Mit einem 4:0 schossen sich die Balver ins Halbfinale. Der Spielgegner dort hieß White Lions. Die Balver kannten sie aus dem Vorjahr vom Hademare-Cup in Hemer. Martin Skiba: „Diese Partie zeichnete sich von Beginn an durch eine gewisse Anspannung aus, was sich durch einige gebrochene Schläger, Zeitstrafen und Diskussionen darstellte. Nachdem sich spielerisch die Mammuts mit 2:0 absetzen konnten durch Tore von Kai vom Lehn und Wolfgang Werth folgten zwei Penaltys für die White Lions, die sie auf 2:2 herankommen ließen. In der nach der regulärer Spielzeit stattfindenden Penaltyrunde konnten diese auch weiter damit punkten und siegten am Ende mit 3:2 über die Balver Mammuts.“

Dennoch endete das Turnier für die Mammuts erfreulich. Kai vom Lehn schoss im Spiel um Platz 3 gegen die Vineyards Devils das entscheidende Tor.

