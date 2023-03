Balver Sportlerehrung kehrt zurück – am 31. März

Balve/Beckum. Balves Sportlerehrung kehrt zurück. Alle Daten, alle Fakten.

Die Corona-Pandemie hat das sportliche Leben zeitweise zum Erliegen gebracht, auch Veranstaltungen wie die Sportlerehrung waren in dieser Zeit nicht möglich. Die Erfolge, die Balver Sportlerinnen und Sportler im abgelaufenen Jahr errungen haben, sind jedoch nicht vergessen. Die erfolgreichsten und verdientesten Sportlerinnen und Sportler der Jahre 2020 bis ’22 will der Stadtsportverband bei der Sportlerehrung am Freitag, 31. März, ab 19.30 Uhr im Vereinsheim des SuS Beckum auf der Hinsel auszeichnen. Sicherlich bietet der Abend auch Gelegenheit, in der großen Balver Sportlerfamilie mit Aktiven und ehrenamtlich Tätigkeiten über die gegenwärtige Situation und die Zukunft des Balver Sports ins Gespräch zu kommen.

