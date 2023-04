Balver vor Gericht: Wohnungsdurchsuchung und ihre Folgen

Balve. Ein Balver (60) steht ab Dienstag, 25. April, vor dem Amtsgericht Menden. Was ihm vorgeworfen wird.

Ein bisher nicht vorbestrafter 60 Jahre alter Balver muss sich vom heutigen Dienstag, 25. April, an vor dem Amtsgericht Menden verantworten. Das teilte der Direktor des Amtsgerichts, Martin Jung, am Montag mit. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 30. August vergangenen Jahres in seiner Wohnung 145,52 Gramm Haschisch mit einem Wirkstoffgehalt von 51,1 Gramm THC aufbewahrt zu haben und am selben Tag ohne waffenrechtliche Erlaubnis eine halbautomatische Pistole, Kaliber 2.2, sowie einen Drilling besessen zu haben. Ein Drilling ist ein Gewehr mit drei Läufen, die mit Schrot oder Kugeln geladen werden können. Bei dem Angeklagten fand am 30. August vorigen Jahres eine Wohnungsdurchsuchung auf waffenrechtlicher Basis stand. Eine Zeugin ist geladen: Sie hat die Räume durchsucht.

