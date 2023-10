Balver Weihnachtsmarkt: So erfindet er sich neu

Balve. Traditionen brauchen Erneuerung. Das weiß die Balver Werbegemeinschaft. Deshalb gibt sie dem Weihnachtsmarkt einen neuen Namen.

Die Zeiten ändern sich. Das gilt auch für die vorweihnachtliche Sause der Balver Werbegemeinschaft. Wie Vorsitzender Daniel Pütz am Dienstag mitteilte, firmiert der Dezember-Event in diesem Jahr unter neuem Namen.

Der „Adventzauber am Drostenhaus“ wirft seine Schatten voraus. Der Balver Weihnachtsmarkt sei in den vergangenen Jahren stetem Wandel unterworfen gewesen, erklärte Pütz. Nun ändere sich auch der Name. „Seit man von der Hauptstraße weg ist, ist der Marktcharakter nicht mehr gegeben, wir legen jetzt den Focus auf das gemütliche Miteinander“, heißt es aus den Reihen des Vorstandes der Balver Werbegemeinschaft (BalWer), daher wird nun aus dem „Weihnachtsmarkt am Drostenhaus“ der „Adventzauber am Drostenhaus“. Und die Resonanz auf das erneuerte Konzept sei „sehr gut“.

Bereits 16 Anmeldungen verzeichnet die BalWer, die die Veranstaltung organisiert. Da sich das Geschehen diesmal vornehmlich auf dem IBS-Parkplatz und nicht auf dem Drostenplatz abspielen soll, ist der Platz begrenzt. Daher haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen einen Anmeldeschluss auszugeben. Wer also noch eine Hütte beim diesjährigen Adventszauber betreiben möchte, möge sich bis zum 23. Oktober bei vorstand@balwer.de melden.

