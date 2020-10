Der 31-jährige Balver Rechtsanwalt Yalçin Geyhan (Mitte, mit Ortsvereinsvorsitzendem Thomas Vogtmann und der heimischen Landtagsabgeordneten Inge Blask) will in den Bundestag.

SPD Balver Yalçin Geyhan will in den Bundestag

Die SPD Balve setzt ein Ausrufezeichen. Sie hat einen Kandidaten aus den eigenen Reihen für die Nachfolge von Dagmar Freitag nominiert.

Die Nachfolge von Dagmar Freitag will der 31-jährige Balver Yalçin Geyhan (Mitte, mit Ortsvereinsvorsitzendem Thomas Vogtmann) antreten. Am Montagabend wurde er seinem Ortsverein in der Schützenhalle Beckum einstimmig nominiert – im Beisein seiner Förderin Inge Blask (rechts). Die Landtagsabgeordnete aus Hemer hatte die Qualitäten ihres jungen Mitarbeiters herausgehoben. Als Rechtsanwalt habe Geyhan eine fundierte Ausbildung, er habe in der Politik viel gelernt. Geyhan will die heimische Industrie bei der Digitalisierung unterstützen. Ferner will er den Märkischen Kreis attraktiver für junge Familien machen.