Balve. Eine Balverin ist am von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Warum ist unklar. Die Frau rief noch mit dem Handy selbst den Rettungsdienst an.

Balverin wird von ihrem Auto überrollt und ruft selbst Hilfe

Eine Balverin ist am frühen Montagmorgen von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Warum sich der Wagen in Bewegung setzte, ist noch völlig unklar. Die Frau rief noch mit ihrem Handy selbst den Rettungsdienst an.

Der Unfall ereignete sich in der Straße „Zum Hassenborn“. Die Frau hatte laut Feuerwehr noch versucht, das Fahrzeug aufzuhalten, nachdem sich der Wagen selbst in Bewegung gesetzt hatte. Warum das Auto losrollte, ist noch nicht geklärt.

Ersthelfer befreien Frau und übernehmen Versorgung

Die Autofahrerin ist nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt. Sie lag laut Feuerwehr unter dem Fahrzeug und konnte sich nicht selbst befreien. Sie rief selbst mit dem Handy den Rettungsdienst an. Ein Rettungssanitäter der Rettungswache Balve und eine Ersthelferin der Feuerwehr zogen die Autofahrerin schnell unter der Auto hervor und übernahmen die Erstversorgung der Verletzten.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

