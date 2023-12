Balves 1. Generationentreff: Nintendo trifft Schreibmaschine

Balve Bücherei-Chefin Steffie Friske hat den Kopf voller Ideen. Nach dem Israel-Abend testete sie ein weiteres Format. Wie war‘s?

Wie wurde eigentlich vor der Zeit von Computern geschrieben oder wie machte man Fotos in einer Zeit, wo noch keiner ein Smartphone hatte? Dass alte Technik auch heute noch begeistern kann und sie immer wieder neu in Mode kommt, zeigten bei einem Generationentreff in den Räumen der Balver Bücherei Bärbel und Uli Steinfort. Die Idee für diese interessante Aktion stammt von Büchereinchefin Steffi Friske.

Der erste Generationentreff erreicht offenkundig sein Ziel. Foto: Sven Paul

„Hier findet heute unser Generationenfest statt. Die Idee war, Enkel und Großeltern einmal zusammen bei uns einzuladen und denen einen bunten Nachmittag zu bieten“: So begründete sie das neue Format. Alt trifft neu, so lautete die Devise an diesem Nachmittag.

Spannende Entdeckungsreise für Kinder: Wie funktioniert eigentlich eine Schreibmaschine? Foto: Sven Paul

„Gleich kommt auch noch ein Clown, um die Kinder zu unterhalten. Der hängt aber momentan noch auf der Autobahn fest. Außerdem haben wir unsere Räume noch im Stil alter Zeiten gestaltet. Hier in dem Raum von Gestern befinden sich alte analoge Schreibmaschinen und alte Fotoapparate, aber auch ein guter alter Schallplattenspieler, welche von Bärbel und Uli Steinfort mitgebracht worden sind. Hier können die Kinder an den alten Schreibmaschinen einmal selbst das Tippen wie früher erleben, und Uli erklärt, wie man vor dem Digitalzeitalter eigentlich Fotos gemacht hat“, führte Steffie Friske in die Veranstaltung ein.

Bücherei-Chefin Steffie Friske Foto: jürgen overkott / Balve

In dem Raum der Moderne gab es allerlei technisches Neuland zu entdecken: „Hier kann man auf dem Nintendo spielen und vor einer Greenscreen Bilder mit verschiedenen Hintergründen machen. Dafür hab‘ ich auf meinem Smartphone ein Programm, wo ich vielerlei tolle Hintergründe einfügen kann. Und wer mag, kann sich dieses Bild hier ausdrucken lassen und als Erringung mit nach Hause nehmen“, sagte Steffie Friske weiter.

Weiter gab es für kleine und große Schnuckelnasen viele Süßigkeiten zu entdecken, wie man sie früher beim Krämer erwerben konnte. Noch einmal Steffie Friske: „Man erinnere sich an die guten alten Schnuckeltüten, die man sich für damals 50 Pfennige beim Krämer mit vielen Süßigkeiten füllen lassen konnte. Wir haben hier zum Beispiel Leckmuscheln und Brausestäbchen, wie sie viele noch aus ihrer Kindheit kennen. Die kann man sich für eine kleine Spende im Sparschweinchen mitnehmen. “

Dass der Trend in die analoge Retro-Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, sieht man daran, dass die gute alte Schallplatte seit Jahren wieder ein Comeback feiert. Vinyl erlebt gerade einen Boom. Es sind nicht nur die älteren Jahrgänge, die Schallplatten kaufen, auch die Generation Streaming entdeckt den Reiz der Rillen. Gründe sind der Wunsch nach einem selbstbestimmten Musikgenuss jenseits von Algorithmen und eine neue Lust am Analogen in einer zunehmend digitalisierten Welt. Schallplatten gelten als Gesamtkunstwerke, und manches Plattencover hat sich ins Gedächtnis ganzer Generationen eingebrannt. Das Comeback der Schallplatte ist ein Phänomen. In den 90ern verschwand der Traditionstonträger nahezu komplett vom Markt – zuerst verdrängt von der CD; Musik-Downloads und -Streams schienen dem Vinyl den Rest zu geben. Nur ein paar unerschütterliche Audiophile und traditionsbewusste DJs blieben der schwarzen Scheibe treu. Dann drehte sich der Wind: CDs galten bei vielen Musikfans plötzlich als kühl und langweilig, und Downloads wie auch Streams sind nichts zum Anfassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve