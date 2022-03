Balves Apnoe-Fans dürfen im Hallenbad abtauchen

Balve. Apnoe-Tauchen bei den Besten lernen: Bundestrainer Werner Giove zeigte Interessierten in Balve, was dabei zählt.

Die Unterwasserwelt entdecken – ohne Pressluftflaschen und Atemregler. Die spannende Welt des Freediving (Apnoe-Tauchen) macht es möglich. Wie es geht, zeigte Bundestrainer Werner Giove Interessierten im Hallenbad an der Murmke.

Theorie ist trocken, Praxis ist nass

Bundestrainer Werner Giove zeigt Freedivern eine Menge Tricks. Foto: Sven Paul / WP

Er leitete Taucher an, ihre Körper so zu regulieren, dass ihr Atemreflex für Minuten unter Wasser unterdrückt werden kann. Der Hesse ermöglichte Anfängern und erfahrenen Tauchern im Balver Murmkebad die ersten Schritte in die Welt des Tauchens. „Halt’ mal einfach die Luft für ein paar Minuten an. Das hört sich so einfach an, ist aber viel Übung den Atemreflex so lange unterdrücken zu können. Wir haben heute anfangs erst einmal viel Theorie behandelt, wie das Freediving überhaupt funktioniert. Im Gegensatz zu Sport- oder technischen Tauchern, nehmen wir beim Tauchen nur die Luft in unseren Lungen mit nach unten und versuchen so lange damit auszukommen, wie es geht. Hier lernt man, mit dem Sauerstoff im Blut sparsam umzugehen, seinen Körper zu regulieren und trotzdem sich frei unter Wasser bewegen zu können“, sagte Giove.

Nach dem theoretischen Teil ging nun endlich der spannende Teil im Wasser los. „Hier machen wir erst einmal Entspannungsübungen und lernen, richtig zu atmen. Danach versuchen wir so lange es geht unter Wasser die Luft anzuhalten“, umriss Giove sein Vorgehen. Erstaunlicherweise haben es manche Anfänger fast auf zwei Minuten gebracht. Das ist für einen Anfänger schon eine sehr gute Zeit. Mit etwas Übung kommt man aber schnell auf drei bis fünf Minuten. Der Rekord liegt bei unglaublichen 11:35 Minuten. Er stammt aus dem Jahr 2009.

Ziel ist es, mit der mitgenommenen Atemluft nicht nur lange unter Wasser zu bleiben, sondern auch besonders tief oder besonders weit zu tauchen. Giove: „Hier benutzten wir im Gegensatz zu Flaschentauchern andere Flossen. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass die Flossen eine längere Finne als normale Tauchflossen haben. Dadurch kann mit weniger Kraft besseren Vortrieb bekommen und Energie und Sauerstoff sparen. Nachteil ist durch diese Flossen, dass man damit nicht so gut unter Wasser steuern kann, was aber bei uns auch nicht nötig, ist weil es meist nur nach vorne geht. Viele benutzen auch eine Monoflosse. Das erinnert im Entferntesten an eine Meerjungfrau, hat aber den Vorteil, dass sie sehr viel Vortrieb leistet.“

Organisiert wurde der Workshop bereits erneut durch SGS-Tauchen Balve und den Tauchverein VFTW Balve. Infos: sigrid_schmidt@icloud.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve