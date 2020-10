Balves Arme-Sünder-Gässchen: Rampe verbindet City und Kirche

Balve. Ein kleine Baumaßnahme mit großer Wirkung: Die Rampe zwischen Arme-Sünder-Gässchen und Mellener Straße ist fertig. Warum sie so wichtig ist.

Ein Hindernis weniger: Die barrierefreie Rampe im Arme-Sünder-Gässchen ist am Dienstag eingeweiht worden. Sie schafft eine leichtere Verbindung aus der Innenstadt in Richtung St.-Blasius-Kirche und Grundschule St. Johannes.

Barrierefreie Rampe, im Hintergrund die Blasiuskirche Foto: Alexander Lück / WP

„Einen weiteren Mosaikstein für die Dorfentwicklung“ nennt Ortsvorsteher Matthias Streiter die Fertigstellung der Rampenanlage. Bislang verband nur ein eher beschwerlich zu gehender Weg, schräg gegenüber der St. Blasiuskirche beginnend, die Mellener Straße mit der Bogenstraße. Und vor allem nur mit Treppen.

Auch dieser Bestandsweg ist nun seit Juli komplett erneuert worden, mit Belag und Handläufen. Ihm schließt sich die Treppe zur Mellener Straße an, vor allem aber eine barrierefreie Rampe, über drei Ebenen zur Straße führend. Direkt davor ist eine Fußgängerampel zur sicheren Querung.

Insgesamt sind gut 50 Meter Weg neu geschaffen beziehungsweise erneuert worden. Nach den entsprechenden DIN-Normen hat die neue Rampe ebenso wie der umgebaute Bestandsweg als Zuführung zu der Rampe eine maximale Steigung von sechs Prozent. Damit kann sie in der Regel auch von Rollstuhlfahrern alleine bewältigt werden.

Ausgestattet ist die Rampe komplett mit Handläufen auf beiden Seiten sowie mit Fußabweisern unten auf dem Boden, um nicht hängen zu bleiben. An den beiden Enden der drei Rampen sind ebene Flächen, so dass man hier gegebenenfalls gefahrlos verschnaufen kann. Auch ist an diesen Stellen im Fall des Falles die Begegnung zweier Gefährte möglich, ob nun Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen.

Der restliche Weg ist dafür in der Regel zu eng, aber auch von allen Seiten so gut einsehbar, dass man „Gegenverkehr“ frühzeitig erkennen kann. Der Weg ist überall mindestens 1,20 Meter breit.

Verbindung zwischen City und Kirche

Das Arme-Sünder-Gässchen ist an dieser Stelle als Verbindung zwischen Bogenstraße und Mellener Straße eine wichtige Abkürzung für viele Balver Fußgänger, aus der Innenstadt etwa in Richtung Blasiuskirche mit Pfarrbüro und bald auch wieder Pfarrheim, eine Verbindung zur Grundschule St. Johannes oder zur Kita St. Blasius, aber auch zu den Häusern an der Mellener Straße und der Umgebung.

Martin Reil vom Planungsbüro schildert entsprechend seine Beobachtungen aus der Bauzeit, dass er gerade viele Kinderwagen an dieser Stelle gesichtet habe. „Unser Ziel war es auch, diese historische und schöne Mauer zu erhalten“, sagt er über die Begrenzung der einen Seite der Baumaßnahme zu einem Garten hin. Schließlich musste auch nur ein kurzes Stück davon für den Zugang zur Rampe entfernt werden.

Das Thema Barrierefreiheit hatte vielen Bürgern an dieser Stelle der Innenstadt schon lange unter den Nägeln gebrannt. „Schön, dass die Wünsche der Bürger auch umgesetzt werden“, ist Ortsvorsteher Matthias Streiter entsprechend zufrieden.

Im Juli hatten die Bauarbeiten angefangen. Der avisierte Zeitrahmen von acht bis zehn Wochen wurde schließlich nur wenig überschritten. Probleme und kleine Verzögerungen hatte es am Anfang wegen eines Kanalanschlusses gegeben.

Etwa 130.000 Euro betragen die Gesamtkosten. Die Stadt Balve kann vom Städtebauförderprogramm „Kleinere Städten und Gemeinden“ des Landes profitieren.

Der nächste Abschnitt der Innenstadtentwicklung steht auch kurz vor der Vollendung, in Kürze soll der

Mellener Straße: Rampe statt Treppe. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 20. Juli. Angepeilt wird Barrierefreiheit. Foto: jürgen overkott / WP

Fahrradweg in den Hönnewiesen offiziell eröffnet werden. Die WP hat die Piste bereits vorab getestet. Sie ist perfekt asphaltiert und hat lediglich eine geringe Steigung.

Obendrein, so erklärte Ortsvorsteher Matthias Streiter am Dienstag, seien bessere Zuwege zum Drostenplatz in Planung.