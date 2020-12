Balves Bürgermeister Mühling für Corona-Impfung und Kitabau

Balve Hubertus Mühling wirbt bei den Balvern für die Corona-Impfung - und wünscht sich die Planung für eine eine Kita im Hauptschulgebäude

Auch in den nächsten Wochen und Monaten so achtsam zu bleiben, wie es die Balverinnen und Balver in den letzten Monaten waren: Darum bittet Bürgermeister Hubertus Mühling die Bürgerinnen und Bürger für das neue Jahr. "Nur mit Abstand und so wenig direkten Kontakten wie möglich, werden wir es schaffen, diese Zeit zu überstehen", erklärt Mühling, um dann für die nahenden Impfungen zu werben: "Sie sind ein wichtiger Beitrag, um diese Pandemie zu überstehen. Dies setzt natürlich – in unser aller Interesse – eine hohe Impfbereitschaft des Einzelnen voraus, um das Infektionsgeschehen zu durchbrechen."

Neuer Träger: 2021 soll ins Pflegeheim St. Johannes kräftig investiert werden

Er wolle aber auch Mut machen: In Balve und den Ortsteilen stünden im neuen Jahr viele Veränderungen zum Besseren an. "Da ist zum einen die neue Trägerschaft der Einrichtung St. Johannes in Balve. Mit dem Caritasverband Arnsberg-Sundern ist es dem Kirchenvorstand gelungen eine Organisation zu gewinnen, die im nächsten Jahr wichtige Investitionen tätigt, um die mit viel Liebe geführte Einrichtung zu modernisieren und sie attraktiver zu gestalten."

Neues Pfarrzentrum, neuer Dorfpark, Neubau für die Feuerwehr

Ebenso werde man im neuen Jahr das neue Pfarrzentrum wachsen sehen und die Neugestaltung des St.-Blasius-Parks erleben. "Daneben", so Mühling weiter, "wird die Stadt Balve die Erneuerung der Hoffmeisterstraße in Angriff nehmen und damit beginnen, die Dorfmitte in Garbeck attraktiver zu gestalten." In Mellen entstehe hinter dem neu errichteten Feuerwehrgerätehaus ein Dorfpark für Bewohner und Besucher, mit Wohnmobil-Stellplätzen und einem Wanderparkplatz. Im Bereich Sanssouci werde die Stadt Ende 2021 hoffentlich mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Beckum und Volkringhausen beginnen. Mühling: "Dies alles sind Investitionen in die Zukunft, um Balve und seine Ortsteile auch nach der Pandemie zu einer lebenswerten Stadt mit wichtigen Infrastruktureinrichtungen zu entwickeln."

Glasfaser-Verlegung soll im neuen Jahr überall in Balve für Baulärm sorgen

Ab dem Frühjahr werde es darüber hinaus in Balve unruhig, wenn die Bauarbeiten für die Verlegung des Glasfaserkabels im gesamten Stadtgebiet beginnen. "Hier möchte ich all diejenigen bitten, die ein Anschreiben bezüglich eines Anschlusses ihres Gebäudes erhalten haben, den Antrag zeitnah an die Telekom zurückzusenden", sagt der Bürgermeister. Die Anschlüsse seien für den Immobilienbesitzer kostenlos und würden durch Bund, Land und Stadt Balve gefördert.

Großer Bedarf bei Kita-Plätzen für Kinder unter 3: Hauptschule böte Platz

Und auch wenn sich das Virus weiter hemmend auswirke, so wolle er dennoch die Entwicklung des Hauptschulbereiches weiter voran treiben, in der zurzeit noch zwei Jahrgangsstufen lernen. Die letzten Schülerinnen und Schüler verlassen im Sommer 2022 diese Schule und wir können frei über die Nachnutzung des Areals entscheiden. "Was dort entstehen kann, ist noch in der Findungsphase", erläutert Mühling. "Wichtig wäre mir an der Stelle in jedem Fall ein neuer Kindergarten, um das Angebot von U3-Plätzen im Stadtgebiet zu verbessern." Es bestehe ein großer Bedarf an diesen Betreuungsplätzen, den die Stadt hier bestens decken könnte.

Hoffnung auf Schützenfeste - wenn alle vernünftig und achtsam bleiben

Mühling dankt den Balverinnen und Balvern für ihr umsichtiges Verhalten in der Pandemie. Sie sei durch die niedrigen Fallzahlen für die Stadt dokumentiert. Man sei "in diesem außergewöhnlichen Jahr achtsam miteinander umgegangen". Bleibe es dabei, "dann werden wir Balverinnen und Balver auch wieder Schützenfeste und viele andere schöne Veranstaltungen gemeinsam begehen können".