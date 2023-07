Balves CDU-Fraktion will Fachkräfte locken und halten

Balve. Die CDU Balve nutzt die Ferienzeit, um sich schlau zu machen. Was hilft dem Standort Hönnetal? Wie lassen sich Fachkräfte locken und halten?

Die CDU Balve hat im Rahmen der Reihe „CDU vor Ort“ das heimische Ingenieurbüro Koch & Rau besucht. Es hat seine Türen geöffnet und einen Einblick in die neu gestalteten Räumlichkeiten im ehemaligen Gasthof Klingelborn gegeben.

Die Balver CDU-Fraktion besichtigte die neuen Räume von Koch & Rau am Klingelborn. Gastgeber Lukas Koch stellt sein Unternehmen vor. Foto: Robin Vorsmann / CDU Balve

„Die Gäste hatten so die Gelegenheit, das Unternehmen genauer kennenzulernen und sich über dessen Tätigkeiten und Projekte zu informieren“, teilte CDU-Ratsherr Robin Vorsmann mit. Er ist zugleich Sprecher der christdemokratischen Ratsfraktion.

Der Abend war nicht nur aufgrund der „beeindruckenden Präsentation“ über die Arbeit des Ingenieurbüros „sehr spannend“, sondern auch aufgrund des zweiten Themas, das die CDU sich für diesen Abend überlegt hat.

So war als Referentin Marie Ting, Prokuristin der Südwestfalen Agentur, zu Gast, die den Teilnehmern „interessante Einblicke“ in die Themen Fachkräfte- und Standortmarketing gewährte. Marie Ting informierte über aktuelle Projekte der Südwestfalen Agentur und brachte dem Balver Publikum die Möglichkeiten näher, sich zu beteiligen und die Angebote zu nutzen.

Die Balver CDU-Fraktion besichtigte die neuen Räume von Koch & Rau am Klingelborn. Mit dabei war auch Marie Ting von der Südwestfalen-Agentur. Foto: Robin Vorsmann / CDU Balve

Die Südwestfalen Agentur GmbH wurde 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region; sie dient als „dynamische Netzwerkzentrale nach innen und außen“, wie es auf der Homepage suedwestfalen-agentur.com heißt. Als Moderatorin und Antriebsfeder betreut die Südwestfalen-Agentur die Umsetzung von Förderprogramme. Dazu zählt etwa das Programm Regionale 2025. Dieser Fördertopf wird von Land und Bund gefüllt. Eines der Projekte ist die Smart-City-Strategie Südwestfalens. Sie wird unter anderem in Menden vorangetrieben. Die CDU Balve hat bereits in dem Ratsausschuss ESDS signalisiert, dass Balve mitbeteiligt werden will.

An dem Abend am Klingelborn wurden neue Impulse für Fachkräftemarketing und Standortwerbung für Balve diskutiert. „Einhellig wurde festgehalten, dass sowohl harte, als auch weiche Standortfaktoren wichtig sind, um Fachkräfte vor Ort zu halten und neue Menschen für Stadt und Region zu begeistern“, notierte Robin Vorsmann. Auch Unternehmer folgten der Einladung zu dieser Veranstaltung und brachten ihre Perspektive zu den Themen Fachkräfte und die Herausforderungen für die heimische Wirtschaft ein. Ferner brachten auch Fachleute von der heimischen Agentur für Arbeit ihre Erfahrungen in die Diskussion ein. Die Veranstaltung war mit mehr als 20 Personen gut besucht und bot nicht nur informative Gespräche, sondern auch einen gemütlichen Ausklang.

„Die CDU Balve zeigte sich erfreut über das rege Interesse der Teilnehmer und bedankte sich herzlich bei allen Anwesenden“, hieß es. Die Themen sowie der Austausch mit der heimischen Wirtschaft sollen weiterverfolgt werden.

