Balves Festspielverein inszeniert „Jedermann“ in St. Blasius

Balve. Der Festspielverein Balver Höhle bringt Besonderes zum 100-Jährigen. Im November wird der „Jedermann“ inszeniert. Zur Bühne wird die Kirche.

Der Festspielverein Balver Höhle plant anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Theater-Aufführungen in der Balver Höhle, im Herbst ein besonderes Stück in besonderem Rahmen aufzuführen. Der „Jedermann“ soll, wie vor 18 Jahren bereits, in der St.-Blasius-Kirche in Balve aufgeführt werden.Das teilte Vereinssprecher Thomas Münch mit.

Die Aufführungen sollten an den ersten drei Wochenenden im November freitags und samstags stattfinden. Die Absprachen mit dem Balver Kirchenvorstand sind erfolgt, Marie Neuhaus-Schwermann wird, wie beim Märchen-Stück „Jim Knopf“, Regie führen. Thomas Münch: „Wir suchen noch begeisterte Schauspieler:innen für viele Rollen.“ Interessierten können sich beim Festspielverein (Geschäftsstellentelefon 02375-1030) melden. Alternativ ist es möglich, sich am 26. März um 13.30 Uhr in der Gransauer Mühle zur ersten Besprechung zu melden.

Zum „Jedermann“ sagte Thomas Münch, es sei „ein besonderes Stück, mit einer zeitlosen Botschaft, die gerade auch in der aktuellen Zeit ganz besonders wichtig ist“.

Thomas Münch weiter: „So langsam kommen wir bei den Proben für ,Jim Knopf’ und den ,Musical- Zauber’ in die heiße Phase, und auch die Kostüm, Masken und anderen Teams arbeiten auf Hochtouren.“ In Kürze steht der Einzug in die Balver Höhle an – offizieller Start des Bühnenbaus. Den Einzug und den damit verbunden Arbeitseinsatz wollen Thomas Münch & Co. dieses Jahr am Samstag, 19. März, machen: „Wir treffen uns um 10 Uhr an der Balver Höhle, um von da aus die Arbeiten entsprechend zu koordinieren. Wir müssen verschiedene Materialien für den Bühnenbau aus den verschiedenen Lagern holen. Jede helfende Hand, ob groß ob klein, ob jung oder alt ist herzlich willkommen und gerne gesehen.“ Wer anpackt, wird belohnt. Thomas Münch verspricht: „Nach der beschwerlichen Arbeit werden wir zusammen noch in gemütlicher Runde angrillen.“

