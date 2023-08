Balves Feuerwehr präsentiert in Garbeck zwei neue Fahrzeuge

Balve/Garbeck. Sie wurden schon im Juli abgeholt. Präsentiert werden sie aber erst beim Stadtverbandstag der Feuerwehr: die neuen Einsatzfahrzeuge. Was geht ab?

Der Stadtverbandstag der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Balve findet in diesem Jahr am Samstag, 16. September, in Garbeck statt. Höhepunkt: Die Wehr freut sich, zwei neue Feuerwehr Fahrzeuge ihrer Bestimmung übergeben zu können.

Das Programm steht fest: Um 16.15 Uhr werden auswärtigen Wehren, Organisationen und Gäste am Feuerwehrgerätehaus an der Schulstraße empfangen. Parkmöglichkeiten bestehen vor der örtlichen Schützenhalle. Wer nicht zum Gerätehaus gehen kann oder will, kann auf einen Shuttle-Service der Wehr zurückgreifen.

Trotz offizieller Rituale: Spaß ist beim Stadtverbanstag der Feuerwehr in Garbeck garantiert (hier ein Archivbild vom Frühjahr 2023). Foto: Sven Paul / WP

Um 16.30 Uhr ist Antreten am Gerätehaus Garbeck und Abmarsch zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung und zum Gedenken an verstorbene Kameraden. Anschließend, um 17 Uhr, folgt ein ökumenischer Gottesdienst für lebende und verstorbene Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Hof Lösse. Bei schlechter Witterung wird der Gottesdienst in der Schützenhalle zelebriert. Im Anschluss an den Gottesdienst: Segnung und Übergabe der neuen Feuerwehrfahrzeuge an die Einheiten Balve und Garbeck.

Gegen 18 Uhr wechseln Wehr und Gäste zur Schützenhalle Garbeck. Eine halbe Stunden später soll der offizielle Teil des Stadtverbandstages beginnen. Das Wort haben zunächst Löschzugführer Frank Severin und Wehrleiter Frank Busche

Bürgermeister Hubertus Mühling informiert über den Stand der Dinge bei der Modernisierung der Brandschutz-Infrastruktur. Zudem sind Grußworte des Kreisbrandmeisters des Märkischen Kreises, Michael Kling, und des Vorsitzenden des Feuerwehrverbandes Märkischer Kreis, Christopher Rosenbaum, vorgesehen. Wehr-Chef Frank Busche erstattet ebenfalls Rapport.

Zum Programm gehören überdies Ernennungen und Beförderungen nach Laufbahnverordnung sowie Ehrungen verdienter Kameraden durch den Bürgermeister und die Wehrleitung.

Der Festtag endet mit einem gemütlichen Beisammensein. Er beginnt gegen 20 Uhr. Musik wird gespielt. Manches Mitglied der Wehr freut sich zudem auf einen heißen Tanz.

