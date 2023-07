Balves Gemeindepädagoge: Zwischen Feuerwehr und Schützenfest

Balve. Er ist offiziell noch gar nicht da – und dennoch schon oft zu sehen. Deshalb netzt der neue evangelische Gemeindepädagoge Sven Körber fleißig.

Noch ist er offiziell nicht im Amt, und dennoch ist er immer öfter im Stadtgebiet zu sehen: Sven Körber. Der 43-Jährige aus Deilinghofen ist der neue Gemeindepädagoge der Evangelischen Gemeinde Balve. Sein Vorgehen mag überraschend. Dennoch sind seine Schritte richtig: Seine Arbeit lebt vom Netzwerken.

Die scheidende Pfarrerin Antje Kastens hat den Zeitplan des Pfarrstellenwechsels in den beiden Gemeinden

Ferienspiele der Evangelischen Gemeinde Balve: Jugendreferentin Doreen Wahl (links), Gemeindepädagoge Sven Körber (2. von rechts) und Presbyterin Klaudia Botschar arbeiten mit jungen Ehrenamtlern zusammen. Foto: jürgen overkott / WP

Balve und Deilinghofen schon vor Wochen skizziert. Er ist von langer Hand geplant.

Die beiden Gemeinden arbeiten in Zeiten knapper Kassen so eng zusammen wie nie zuvor. Die Zusammenarbeit wird von der Notwendigkeit getrieben, dass der Evangelischen Kirche von Westfalen angesichts insgesamt schrumpfender Mitgliederzahlen Kirchensteuer-Einnahmen wegbrechen. Die Gemeinden reagieren auf den erzwungenen Strukturwandel pragmatisch.

Der neue Pfarrer Thomas Ehlert hat bereits seinen Dienst angetreten – am 1. Juli. Er wohnt im Pfarrhaus n Deilinghofen. Seine Einführung steht unmittelbar bevor. Sie findet am kommenden Sonntag, 23. Juli, in der Hemeraner Nachbargemeinde statt.

Gemeindepädagoge Sven Körber ist bereits gewählt. Er startet am 1. August angestellt. Er wird am 13. August in Balve in den Dienst eingeführt.

Inoffiziell hat sich Sven Körber bereits vielerorts vorgestellt. Gemeinsam mit seiner Frau Doreen Wahl, die in Balve die Jugendarbeit der Gemeinde verantwortet, hat sich bereits beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr gezeigt. Auch beim Schützenfest sind beide am Samstagabend in der Balver Höhle zu sehen gewesen. Der Gemeinde selbst hat sich Sven Körber ebenfalls inoffiziell vorgestellt – im Rahmen eines Taufgottesdienst. Gemeinsam mit Pfarrerin Antje Kastens hat er den Gottesdienst gefeiert. Anschließend hat der Neue der Gemeinde Gelegenheit gegeben, bei einem Glas Sekt mit ihm zu sprechen und ihn auf diese Weise kennenzulernen. Rund 60 Frauen und Männer aus der Gemeinde haben diese Chance genutzt. Er hat sich die aus seiner Sicht hohe Besucherzahl gefreut. Das sei, sagt er, ein gutes Zeichen für seine Arbeit.

Doch zunächst setzt Sven Körbers Frau Doreen Wahl ein Ausrufezeichen. Am kommenden Montag startet sie die „Kinderferienkirche“. Bis Freitag nächster Woche findet nachmittags von 15 bis 18.30 Uhr ein Ferienangebot für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zwischen Kirche und Gemeindehaus statt. „Gott mag bunte Farben!“ heißt das Motto. Alle Aktivitäten drehen sich um die biblische Schöpfungsgeschichte. Schwerpunkt liegt auf der Gründung eines Mini-Chors – Besuch im Tonstudio von Kai Deutschländer in Langenholthausen inklusive. Die Kinder präsentieren ihre Lieder am Sonntag, 30. Juli, 10 Uhr, in einem Gottesdienst in der Kirche. Auch wenn Sven Körber offiziell noch gar nicht da ist: Er wirkt mit im Hintergrund.

