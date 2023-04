Balves Jugendorchester: Von Queen über Jacko bis 007

Das Jugendorchester des Musikvereins Balve in Aktion: Am 13. Mai findet das nächste XL-Konzert statt.

Balve. Queen, Jacko, 007: Das Jugendorchester des Musikvereins Balve präsentiert dem Publikum beste Unterhaltung. Alle Daten, alle Fakten zum XL-Event.

Nach den erfolgreichen Konzerten der benachbarten Musikvereine Garbeck und Beckum plant auch die Schar um Paul Stüeken einen großen Auftritt. Am Samstag, 13. Mai, veranstaltet das Jugendorchester des Musikvereins Balve unter Leitung von Thomas Schmidt ein Frühlingskonzert in der Aula der Realschule. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit einem süßen Buffet mit selbst gebackenen Kuchen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Für die jungen Musikerinnen und Musiker ist es ein Event, denn anders als im vorherigen Jahr organisieren und veranstalten sie erstmals ihr eigenes Konzert – mit Unterstützung einiger Freiwilliger des Hauptorchesters. Schon lange bereiten sich die jungen Leute darauf vor und studieren fleißig die Stücke ein. Dabei helfen soll ein Probenwochenende, welches bald in einer Jugendherberge in Willingen stattfindet. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Medley bekannter Lieder von Michael „Jacko“ Jackson, der Klassiker „Bohemian Rhapsody“ der Rockband Queen, wie auch das berühmte „The James Bond Theme“ aus der gleichnamigen Filmreihe. Die Jugendlichen freuen sich auf ihren großen Auftritt und hoffen auf zahlreiche Konzertbesucher. Der Konzerttermin ist clever gewählt. Tags drauf ist Muttertag.

