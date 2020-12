Balves Junge Kirche lädt zur Messe in die Höhle ein

Junge Kirche (Juki) in Balve: Pastor Christian Naton, Gemeindereferentin Manuela Cyganek und Gemeindeassistentin Thersa Wagner (von links) suchen Unterstützer für neue Projekte. Am dritten Advent laden sie zur Messe in die Balver Höhle ein.

Balve. Das Friedenslicht kommt in die Balver Höhle. Was Pastor Christian Naton und sein Team der Jungen Kirche vorhaben.

Pastor Christian Naton und sein Team der Jungen Kirche im Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal haben eine Lösung gefunden, trotz der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen einen Gottesdienst für junge Leute in der Balver Höhle zu organisieren.

„Light the cave with peace“ heißt das Motto des Jugendgottesdienstes mit dem Friedenslicht aus Betlehem in der Balver Höhle: Erleuchte die Höhle mit Frieden. Die Messe findet am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, 18 Uhr, statt. Nach Angaben von Pastor Naton dauert sie rund 45 Minuten.

Friedenslicht bringt Zuversicht

„In einer Zeit mit vielen Sorgen, negativen Schlagzeilen und Pandemie-Problemen ist es nicht immer leicht, adventliche Zuversicht zu entwickeln. Darum laden wir Jugendliche und junge Erwachsene ein, eine besondere Erfahrung mit der Hoffnungsbotschaft des Advents zu machen“, erläuterte Pastor Naton das Ziel der kirchlichen Veranstaltung. „Das Friedenslicht aus Betlehem, das von jungen Christen aus Israel bis nach Deutschland gebracht und von den Balver Maltesern in unseren Pastoralverbund geholt wurde, wird in dieser Höhlen-Gebetszeit eine zentrale Rolle spielen und danach in unsere Kirchen weitergetragen.“

Damit der Gottesdienst trotz der Pandemie-Situation gefahrlos und sicher gefeiert werden kann, achten wir auf begrenzte Teilnehmerzahl, Mund-Nase-Schutz und Abstandsregeln.

Anmeldung: naton@pv-balve-hoennetal.de.