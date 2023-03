Keglerparty am 1. April: Die WP präsentiert die Sause in der Schützenhalle Langenholthausen.

WP präsentiert Balves Kegelstadtmeisterschaften: So heiß wird das Finale

Balve. Finale oho, Finale o-ho-ho! Balves Kegelstadtmeisterschaften gehen in die letzte Runde. Darum brennt die Luft.

Die Kegelstadtmeisterschaften in Balve stehen vor dem großen Finale. Noch ist es spannend vor dem vierten und letzten Durchgang.

Bei den Damen steht der KC Zufallstreffer vorn mit 1173 Holz. Auf Rang 2 liegt bisher der KC GossenGirls mit 1032 Holz. Die Truppe spürt den heißen Atem der aktuell Drittplatzierten. Der KC Aperollin’ liegt mit 1013 Holz ganz dicht dahinter.

Finale: Balves beste Kegler räumen ab. Foto: Julian Grote

Bei den Herren liegt der KC 6 Pils 4 Kre auf dem ersten Platz. Er hat bisher 1676 Holz erzielt. Auf Rang 2 befindet sich derzeit der KC Schlimma geht’s nimma mit 1559 Holz. Die Jungs müssen aus den Pötten kommen, um den Rückstand zu egalisieren. Dazu kommt: Der KC Reingedengelt ist dem KC Schlimma geht’s nimma dicht auf den Versen mit 1525 Holz.

Bei den gemischten Mannschaften hat der KC Endlich ein Team seinen Konkurrenten deutlich gezeigt, wie man und frau richtig abräumt. 1322 Holz sind eine echte Ansage. Nach dem Stand der Dinge liefern sich der KC EL Bacco (899) und der KC Siuerländer Reihe (876) ein Duell auf Platz 2.

Anders bei der Einzelwertung der Damen: Anna Ellenbeck vom KC Zufallstreffer liegt mit 270 Holz nur hauchdünn vor Eva Oeder (267). Silke Drögekamp vom KC Endlich ein Team verbucht bisher 245 Holz.

Bei den Herren ist ebenfalls Spannung garantiert. Uwe Isenberg ist die aktuelle Nummer 1. Der Mann vom Team KC 6 Pils 4 Kre liegt mit 364 Holz knapp vor seinem Mannschaftskollegen Nicki Westhoff mit 351 Zählern. Der Dritte im Bunde ist zurzeit Markus Niehoff vom KC Endlich ein Team mit 346 Holz. Wie sieht’s bei den Aufschreibern aus?

Eva Oeder toppt die Liste bei den Damen mit 89 Zählern, gefolgt von Sarah Müller vom KC Siuerländer Reihe (80) und Melanie Hofheinz vom KC Endlich ein Team (79).

Marcel Mertens vom KC Schlimma geht’s nimma) räumt bei den Herren ab (131 Zähler/sechs Neuner). Nicki Westhoff kommt auf 125/drei Neuner, Moritz Vorsmann vom KC Komafackel bringt’s auf 117 (zwei Neuner).

Am 1. April, 19.30 Uhr, findet in der Schützenhalle in Langenholthausen die Keglerparty statt. SAL heizt musikalisch ein. „Nicht nur die Teilnehmer sind hierzu herzlich eingeladen, sondern auch jeder der Lust zu feiern hat. Neben frisch gezapftem Bier wird es auch eine Cocktailtheke geben“, heißt es. Der Eintritt ist frei.

Die Westfalenpost präsentiert die Keglerparty und stellt die Pokale für die Siegerinnen und Sieger.

