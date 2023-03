Balves Keglerparty: Knackige Siegerehrung, heiße Musik

Balve/Langenholthausen. Die Stadtmeisterschaft ist vorbei. Am Samstag, 1. April, wird bei der Keglerparty in Langenholthausen gefeiert. Was die lange Nacht bringt.

Die Keglerszene im Balver Stadtgebiet atmet auf. Endlich, nach drei Jahren Wartezeit, fand wieder eine Stadtmeisterschaft statt – und, genauso wichtig, endlich darf wieder gefeiert werden. Am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr, findet die Keglerparty in Langenholthausens Schützenhalle statt, Siegerehrung inklusive. Was wird sonst noch geboten?

„Ähnlich wie 2019 feiern wir mit allen Keglerinnen, Keglern und Gästen an diesem Tag die Stadtmeisterschaft und ihre Gewinner in der Schützenhalle in Langenholthausen“, erklärte Jonathan Gruschka im Namen des ausrichtenden Kegelclubs (KC) Holzspalter. Los geht’s mit einem Willkommensgetränk.

So war#s 2019: Tim, Julian, Kevin, Stefan und Marius vom " KC Komafackel". Foto: Sven Paul / WP

„Zeitnah nach Eröffnung wollen wir mit einer kurzen und knackigen Siegerehrung allen Gewinnerinnen und Gewinnern und ihren Erfolgen Aufmerksamkeit verleihen“, fügte Jonathan Gruschka hinzu. Bei den Damen liegt der KC Zufallstreffer vorn (1564 Holz), gefolgt von KC Kann’s nicht (1464) und KC GossenGirls (1409). Der KC Kackstuhl räumt bei den Herren ab (2261). Auf den Plätzen: KC 6 Pils 4 Kre (2233) und KC Schlimma geht’s nimma (2090).

Die Hände zum Himmel Foto: Sven Paul / WP

Anna Ellenbeck (370) holt sich den Damentitel vor Eva Oeder (338) und Kathrin Peter (335). Uwe Isenberg wird Stadtmeister der Herren (493). Platz 2 geht an Johannes Stüeken (465), Platz 3 an Nicki Westhoff (461). Anna Ellenbeck sichert sich den Aufschreiberinnentitel (95/0), Marcel Mertens liegt bei den Herren vorn (131/6).

„Damit wir auch alle schnell in eine ordentliche Partystimmung kommen, haben wir uns einige Specials einfallen lassen. Neben einem ordentlichen Schwung an Freibier wird es auch Sonderangebote bei den Longdrinks/Cocktails geben. Apropos Getränke, neben den klassischen Kaltgetränken bieten wir euch Aperol Spritz, Lillet Wild Berry und Longdrinks wie beispielsweise Fanta-Korn, Jägermeister-Energy und so weiter an. Neben leckeren Partybrausen könnt ihr euch über den Abend auch an leckeren Pizzen erfreuen. Vor der Halle wartet ein Pizzamobil auf hungrige Partygäste.“

Damit dieses Event abgerundet wird, kommt Tobi Pröpper mit der SAL Showtechnik: Er steht für beste Musik. „Um für Erinnerungen an einem schönen Abend zu sorgen, wird eine Fotobox in der Halle aufgestellt.“

Eingeladen ist das gesamte Partyvolk aus der Region. Der Eintritt ist frei. Die Westfalenpost präsentiert die Veranstaltung.

