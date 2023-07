Balves „Kinderferienkirche“: Minichor darf in Profitonstudio

Balve. Die „Kinderferienkirche“ steckt voller Musik. Auf die Teilnehmer zwischen 5 und 12 wartet sogar ein Besuch im Tonstudio.

Halbzeit! Die Hälfte der Sommerferien ist inzwischen vorbei. Vorbei sind auch Ferienangebote der Stadt Balve und der Kolpingsfamilie in Garbeck. Droht Kindern und Jugendlichen bis zum Schulanfang im August die große Langeweile? Gemach. Die Evangelische Gemeinde macht Mädchen und Jungen zwischen fünf und zwölf Jahren in der letzten Juli-Woche ein Angebot. Die Aktionswoche steht unter dem Motto „Gott mag bunte Farben!“. Was verbirgt sich dahinter?

Die Antwort kennt Doreen Wahl. Sie ist die neue Jugendreferentin der Gemeinde, und die „Kinderferienkirche“ ist ihr erstes Sommerferien-Angebot für Kinder. Sie hat es keineswegs allein entwickelt und organisiert. Vielmehr hat sich Doreen Wahl Unterstützung gesucht. Sie arbeitet mit dem ebenfalls neuen Gemeindepädagogen Sven Körber zusammen. Zusammenarbeit wird auch mit Blick aufs Presbyterium groß geschrieben. Ansprechpartnerin ist Klaudia Botschar.

Doch ein Programm für Kinder rockt erst dann richtig, wenn auch die Gemeinde-Jugend vertreten ist. Das ist Doreen Wahl geglückt. Sie hat sich in der „HomeZone“ umgesehen – und das mit Erfolg. Was, bitte, ist die „HomeZone“? So nennt sich das dienstägliche Angebot für Kinder und Jugendliche im Gemeindehaus an der Hönnetalstraße. Tatsächlich ist es Doreen Wahl gelungen, in der „HomeZone“ junge Talente fürs Team anzuwerben.

Drei von ihnen sind zum Gespräch mit der Westfalenpost zur Kirche gepilgert: Julie und Ellen, beide 13, und nicht zuletzt der elfjährige Noah.

Neon-gelbe Sportschuhe

Das Motto der Aktionswoche haben die Aktiven wörtlich genommen – zumindest modisch. Gemeindepädagoge Sven Körber, beispielsweise, präsentiert neon-gelbe Sportschuhe.

Das Motto bringt zudem das Plakat ‘rüber, dass sich an Eltern und Teilnehmerschar richtet.

Das Motto wird aber auch – und das ist das Wichtigste – inhaltlich gefüllt. Was ist geplant?

„Es geht um das Thema Schöpfung“, entgegnet Doreen Wahl. „um Licht und Dunkelheit, Wasser und Land, Pflanzen und Tiere und dann, als Höhepunkt, der Mensch. Bunte Farben deshalb: weil unsere Schöpfung so schön bunt ist.“

Spielen und Basteln sind angesagt. Das Programm ist strukturiert, auch ein täglicher Impuls zur biblischen Schöpfungsgeschichte gehört dazu. Der Meute steht nicht nur das Gemeindehaus zur Verfügung, sondern auch das Kirchgelände. Doch die eigentliche Attraktion des Programms ist etwas ganz Anderes. Nämlich?

„Wir werden passend zu der Woche zwei Lieder haben“, erläutert Doreen Wahl. „Es sind eigene Lieder, selbst verfasst, und sie passen zum Thema“, ergänzt Sven Körber. Die Teilnehmerschar wird zum Mini-Chor. Auf ihn wartet ein besonderes Erlebnis. Große und kleine Musiker dürfen am Freitag, 28. Juli, ihre Stücke im Tonstudio von Kai Deutschländer in Langenholthausen aufnehmen – professionell. Professionelle Studio-Technik bedeutet: Das Publikum kann später auf die Lieder zugreifen: auf der Homepage der Gemeinde (ev-kirche-balve.de) und sogar beim Streamingdienst Spotify im Internet. Der Mini-Chor ist obendrein auch live zu hören. Er tritt im Familiengottesdienst am Sonntag, 30. Juli, 10 Uhr, auf. Er beginnt in der Kirche an der Hönnetalstraße und ist Auftakt eines Stationswegs durch die Stadt.

Alles indes steht noch nicht fest. „Wir haben zwar Ideen“, sagt Julie, „aber sind noch in der Entwicklungsphase.“ Klar ist aber längst, dass Aufgaben im rund zehnköpfigen Team aufgeteilt werden, tägliches Abendessen inklusive. „Essen“, weiß Doreen Wahl, „ist immer gut für die Gemeinschaft.“

