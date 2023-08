Balves König Carl von Croy und Viktoria feiern mit Dritter

Vom Drostenhaus zum Festzug: Balves Schützenkönig Carl von Croy und Queen Viktoria Nagel. Beim Küppelchenfest stehen repräsentative Ehrenpflichten an. Natürlich feiert das Paar gerne mit.

Balve. Die Dritte feiert – und Balves Königspaar Carl von Croy und Viktoria Nagel feiern gern mit. Alle Infos zum Küppelchenfest.

Die III. Kompanie der St. Sebastian Schützenbruderschaft Balve feiert am Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr ihr traditionelles Küppelchenfest – mit Bierwagen und flottem Service, Cocktailbar, heißen Hits und Spezialitäten vom Grill. „Begrüßt wird das amtierende Königspaar Carl von Croy und Viktoria Nagel nebst ihrem Hofstaat“, kündigte Schriftführer Bernd Schneider in einer Mitteilung an. Die Dritte lässt sich von möglichem Regen nicht schrecken: „Bei schlechtem Wetter stehen Zelte zur Verfügung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve