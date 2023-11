Balves Konfirmanden: Darum backten sie bei Grote

Balve Die Evangelische Gemeinde Balve stellt sich neu auf. Auch junge Leute geben ihr Schwung.

In der Evangelischen Gemeinde Balve stehen Veränderungen an. Am vergangenen Sonntag lud die Gemeinde ihre Mitglieder zur Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst ein. Dort wurde über Kirchenwahl im kommenden Frühjahr informiert. Doch mit dem Gottesdienst war eine weitere Aktion verbunden.

Hintergrund der Gemeinde-Versammlung: Alle vier Jahre wird ein neues Presbyterium gewählt. Das Presbyterium leitet die Gemeinde. Aus dem Presbyterium werden Sandra Ackermann, Stefan Schneider, Klaudia Botschar und Jutta Wilmes ausscheiden. „Alle bleiben unserer Gemeinde weiterhin ehrenamtlich verbunden“, freute sich Gemeindepädagoge Sven Körber. Er und Pfarrer Thomas Ehlert gehören dem Presbyterium beratend und kraft Amtes an. Wie geht es weiter?

In Balve wird es vom kommenden Jahr an sechs Presbyteriumsstellen geben. Die Kandidaten sind Lars Beuter, Christina Hartmann, Silke Hoppe, Nicole Klüppelberg, Anna Kroner und Sigrid Weseloh.

Ab sofort hat die Gemeinde die Möglichkeit, weitere Wahlvorschläge einzureichen. Am 21. Januar 2024 wird der bestandskräftige Wahlvorschlag abgekündigt. Am 18. Februar 2024 finde eine Wahl statt, wenn es mehr Kandidaten als Plätze gibt. Am 17. März 2024 erfolgt die Einführung.

„Nach Gottesdienst und Gemeindeversammlung wurden dann von unseren Konfirmanden insgesamt 140 Brote von der Goldbäckerei Grote gegen Spende verteilt“, berichtete Sven Körber. Aktuell beteiligen sich die Jugendlichen an der Aktion „5000 Brote“ von „Brot für die Welt“. Mehr Informationen sind auf der Homepage www.5000-brote.de zu finden. Dabei besuchen die Konfirmandinnen und Konfirmanden zunächst eine Backstube und lernen das Bäckerhandwerk kennen. „Am vergangenen Dienstag erlebten wir in der Goldbäckerei Grote einen richtig guten Nachmittag“, sagt Sven Körber. „Das Highlight war natürlich, dass alle selber Hand anlegen und sehen konnten, wie Hefeteigteilchen entsteht.“ Jugendreferentin Doreen Wahl freute sich über diesen Ausflug nach Langenholthausen: „Wir sind völlig begeistert. Neben dem tollen Besuch der Backstube gab es auch einen Film über die karitative Arbeit der Bäckerei in Uganda zu sehen! Das passt super zu unserem aktuellen Thema.“ Wie wurde das ehrenamtliche Engagement belohnt?

Insgesamt haben die Konfirmanden aus dem Stadtgebiet 750,00 Euro für Bildungsprojekte für Jugendliche in Ländern des globalen Südens gesammelt.

Sven Körber und Doreen Wahl im Rückblick: „Ein großes Dankeschön an alle, die diese Aktion unterstützt haben, insbesondere an die Goldbäckerei Grote.“ Gemeindepädagoge Sven Körber erzählte weiter: „In der kommenden Woche schauen wir uns dann die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen in anderen Teilen der Welt ein. Als Christen sind wir weltweit miteinander verbunden.“

