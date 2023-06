Balves Konsor Logistik hilft kranken Kindern

Auch in diesem Jahr hat die Konsor Logistik an einer Charité Veranstaltung zugunsten krebskranker und behinderter Kinder teilgenommen.Gleich drei Fahrzeuge der Wocklum Gruppe haben sich am Freitag auf den Weg nach Kalkar gemacht, um sich dort mit rund 800 Kolleginnen und Kollegen zu treffen.

Auch in diesem Jahr hat die Konsor Logistik an einer Charity-Veranstaltung zugunsten krebskranker und behinderter Kinder teilgenommen. Gleich drei Fahrzeuge der Wocklum Gruppe haben sich am Freitag auf den Weg nach Kalkar gemacht, um sich dort mit rund 800 Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Doch für diese Kraftfahrer steht nicht das Truckertreffen an erster Stelle, sondern vielmehr das Projekt, kranken und behinderten Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.

Das Treffen ist eine Veranstaltung des Freizeitparks Wunderland Kalkar. Die Einnahmen kommen jedes Jahr der „Kinderkrebsklinik e.V.“ in Düsseldorf sowie der Stiftung „Happy Smile“ zugute. Samstagmorgen haben sich 100 Lkw zur Ausfahrt, dem sogenannten Truckersrun, aufgestellt. Mit einem teils schwerkranken oder behindertem Kind als Copiloten setzte sich der Konvoi von Kalkar aus über die Rheinpromenade und durch weitere Orte in Bewegung.

Hier spielten dann bei jedem Fahrer extreme Emotionen eine große Rolle. So manches Kuscheltier oder andere kleinen Geschenke wechselten die Besitzer. Sie wurden an die Kinder in den Lkw und die am Wegesrand wartenden Kinder verteilt und brachten so manchem kranke Kind eine kleine Freude. Nach der Ausfahrt konnten sich die Copilotinnen und -Piloten im Wunderland vergnügen während die Trucker sich an Spielen beteiligten, um weitere Spenden zu generieren. Bei der späteren Übergabe der gesammelten Spenden wurde unter anderem auch eine der Konsor Logistik (zugehörig zur Wocklum Gruppe) überreicht.

Zu erwähnen ist auch, dass die Firmenleitung es den Fahrern ermöglichte mit ihren Trucks an dem Event teilzunehmen. Es wurden sogar die Spritkosten übernommen, T-Shirts für die Firmenangehörigen und Banner für die Lkw bestellt.

