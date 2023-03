Balves Nacht der Bibliotheken: Das steckt in der Wundertüte

Balve. Die Nacht der Bibliotheken gleicht einer Wundertüte. Was angeboten wird, wofür Anmeldungen nötig sind.

Ein Fest (nicht nur) für Leseratten. Die Nacht der Bibliotheken am 17. März kann endlich wieder vor Ort stattfinden – in der städtischen Bibliothek am St. Johannesplatz in Balve. Zuhören, basteln, lachen, genießen, alles ist mit dabei.

Orimoto oder Die Kunst, Bücher zu falten. Einer der Workshops hat dieses Thema, und so könnte das Ergebnis aussehen. Foto: Alexander Lück / WP

Keine Veranstaltung ohne den Hinweis, dass sie zuletzt leider der Pandemie zum Opfer fallen musste. Die Nacht der Bibliotheken findet in ganz NRW sowieso nur alle zwei Jahre statt, und mit einem Grinsen erinnert sich Balves Bücherei-Chefin Steffi Friske an die komplett digitale Ausgabe im Jahr 2021. Erfolgsautorin Lisa Keil saß und las in einem Schrank in der Bücherei, außerdem war die gebürtige Balverin Uta Baumeister aus Schweden zugeschaltet. „Ansonsten waren wir vom Team ganz alleine in der Bücherei, ein komisches Gefühl.“

Nun soll es wieder voll werden, und wuselig, wie zuletzt 2019. Ein Oberthema wird für alle Veranstaltungen in NRW vorgegeben, „Grenzenlos“ lautet es dieses Mal. Das steht für diesen Ort Bibliothek, der einerseits für Menschen jeder Herkunft offen ist, der alle multimedial mit Wissen und Erlebnissen und auch mit Gemeinschaft versorgt.

Aktionen für Kinder

Weiter mit Leben gefüllt wird das Motto vor Ort. Steffi Friske und Mitarbeiterin Heike Hering haben das Programm für Balve vorgestellt. Besonders die Aktionen für Kinder werden ausgebaut, bilden einen eigenen Block und sind damit quasi eine Nacht der Bibliotheken schon am Nachmittag. Kindergarten- und Grundschulkinder erwartet einiges zwischen 15 und 18 Uhr. Heike Hering holt das Kamishibai hervor, ein kleines Bilderbuchkino. Hier wird die Geschichte von einer Honigbiene erzählt. Zudem kann man einen Dash-Roboter selber programmieren und verschiedene Dinge tun lassen. Ein weiteres Kreativangebot soll eine Überraschung sein.

All das geht ohne Anmeldung, während es für weitere Aktionen zuvor eine Nachricht beim Team der Bücherei geben muss, zur besseren Planung. Etwa für „Orimoto – die Kunst, Bücher zu falten“. Ein Workshop für Jugendliche beginnt um 17 Uhr, einer für Erwachsene um 18 Uhr. Gefaltet ergeben die Seiten des Buches ein Herz oder anderes Symbol, sogar Schrift ist möglich. Annika Schulte bietet das an, und zumindest ein Herz kann man in der vorgesehenen Zeit des Workshops auch schaffen, erzählt Steffi Friske. Das kunstvoll gefaltete Buch ist am Ende schließlich eine wunderschöne Dekoration.

Gebrauchte Bücher dafür gibt es an dem Tag in der Bibliothek genug für die Teilnehmer. Wer möchte, kann dafür auch ein eigenes Buch mitbringen. Bedingung, sagt Friske, sei allerdings, damit genügend Masse zum Falten da ist: „Das Buch muss mindestens 400 Seiten dick sein.“

Heike Hering (links) und Steffi Friske (rechts) in der Holzhütte vor der Bücherei, wo der Büchertrödel stattfinden wird Foto: Alexander Lück / WP

Beim nächsten Angebot ist das Rohmaterial Holz. Vom Naturschutzzentrum Arche Noah in Menden wird das Schnitzen von einem kleinen Katamaran angeboten. Wie auch beim gefalteten Buch kann das Endergebnis jeder Teilnehmer mit nach Hause nehmen. Für einen sicheren Umgang mit dem Messer wird gesorgt. Der erste Durchgang läuft von 15 bis 16 Uhr, die zweite Gruppe ab 16.15 Uhr für eine Stunde. Schnitz- oder Taschenmesser kann man selber mitbringen oder bekommt sie gestellt. Auch hier ist eine Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.

Thriller-Autor als Handwerker

Apropos Handwerk: Thomas Matiszik kommt aus dem Ruhrpott und schreibt eigentlich Thriller voller psychischer Abgründe und jeder Menge Blut. Und trotzdem sagt Steffi Friske über seine geplante Lesung ab 20 Uhr: „Dieses Mal wollten wir ‘was Witziges machen.“ Denn in seinem Buch „Finger weg“ schreibt Matiszik vor allem über sich selbst als stets bemühten, aber am Ende des Tages ungeschickt-erfolglosen Heimwerker, der seiner Frau und auch den Kindern etwa mit der selbstgebastelten St.-Martins-Laterne den letzten Nerv raubt.

Draußen vor der Bücherei steht schon eine Holzhütte die man sonst vom Balver Weihnachtsmarkt kennt. Schon jetzt kann man Bücherspenden für den Trödelmarkt hier abgeben. Den Büchertrödel im Treppenhaus kann es aus Brandschutzgründen nicht mehr geben, was Steffi Friske zwar verständlich findet, aber auch ein bisschen an diese besondere Atmosphäre erinnert. Nun also draußen: Es gibt es Schätze für zwei Euro das Stück.

Als Gemeinschaftswerk aller Besucher des Tages soll ein buntes Knüllbild an der Wand entstehen.

Alles bei freiem Eintritt. Bunt und wuselig soll es zugehen in den Räumen, das Programm erscheint stimmig und vielfältig. Steffi Friske: „Und doch sind wir vorher immer aufgeregt, wie alles ankommt. Das ist richtiges Lampenfieber.“

Anmeldung: Telefon 02375-666; buecherei@balve.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve