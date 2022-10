Balves Nights of Music: Amicitia begleitet besten NRW-Chor

Garbeck. Ein Paukenschlag zum verspäteten Jubiläum: MV Amicitia Garbeck begleitet bei den Nights of Music 2023 Biggesang. Warum der Chor so gut ist.

Die Balver Kulturszene schafft regelmäßig Events aus eigener Kraft: gern im Doppelpack. So gibt es für die Night of Music des Musikvereins Amicitia Garbeck im kommenden Jahr gleich zwei Termine. Am 16. und 17. Juni 2023 git der Verein in der Balver Höhle seine eigene Antwort auf die Night of the Proms statt: Pop trifft Klassik. Auch wenn Traditionsveranstaltungen mit Vertrautem locken, sind Überraschungen garantiert – zumal MV Amicitia corona-bedingt sein 225-jähriges Bestehen verspätet feiert. Der Musikverein hat einen neuen Chor eingeladen.

Der Charme der Höhle

Top-Dirigent Scott Lawton ist der Neue beim Musikverein "Amicitia" Garbeck. Er bereitet das Hauptorchester auf die Nights of Music im kommenden Jahr vor. Foto: jürgen overkott / WP

Ortstermin in der Amicitia-Akademie in Garbecks Dorfmitte. Michael Hammecke dirigiert das Vororchester, anschließend probt das Hauptorchester. US-Kapellmeister Scott Lawton wärmt seine Truppe mit Scherzen auf.

Nebenan wartet eine Überraschung. Was die Musiker noch nicht wissen: In wenigen Minuten werden sich Gaby Clemens und Madeleine Schäfer von den Gemischten Stimmen Biggesang vorstehen. Der Chor will bei den beiden Nights of Music vokalen Glanz in der Balver Höhle verbreiten. Alles spricht dafür, dass das Vorhaben gelingt: Biggesang wurde vor drei Jahren vom WDR als „Bester Chor im Westen“ ausgezeichnet. Die Truppe setzte sich gegen nicht weniger als 19 weitere Sangesgruppen durch.

Amicitia-Chef Fabian Schulte steht schon seit geraumer Zeit in Kontakt mit Gaby Schulte: „Amicitia hat uns angeschrieben, und wir fanden die Sache toll.“ Der Musikverein wollte einen neuen Chor, und Biggesang sah eine Chance, jenseits von Südsauerland und Siegerland aufzutreten. Der Auftrittsort Balver Höhle war für Biggesang ein zusätzlicher Reiz. An diesem Abend steht das große Kennenlernen der beiden Ensembles an. „Wir wollen einfach mal was ganz anderes ausprobieren“, sagt Gaby Clemens.

Das Chor-Konzept

Was zeichnet den Chor aus? „Wir singen a-cappella“, berichtet Gaby Clemens über die grundsätzliche Ausrichtung von Biggesang. Das Repertoire bestehe üblicherweise aus modernem Deutsch-Pop, setzt Madeleine Schäfer hinzu, Stücke von Marc Forster und ähnliche Hits.

Bei den Nights of Music wird das aber anders sein, dem Konzept der beiden Abende geschuldet. „Der Chor hat natürlich die Möglichkeit, zwei, drei Stücke alleine zu singen“, erläutert Fabian Schulte, „aber wir machen auch viel zusammen.“

Die Solisten

Neben dem Chor sind zwei Instrumentalsolisten dabei: Holger Müller will ein weiteres Mal seine Klasse als Schlagzeuger zeigen. Er trommelt üblicherweise für Hessens Landespolizeiorchester. Dazu kommt ein Neuer: Flötist Gregor Büdenbender. Er hat sich beim Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg einen Namen gemacht.

Obendrein kommen zwei Gesangssolisten mit klassischem Repertoire. Ben Heijnen ist Tenor, Severine Joordens Sopranistin. Die beiden präsentieren populäre Opern-Arien.

„Es werden alle auf ihre Kosten kommen“, meint Fabian Schulte mit Blick auf Musiker und Publikum: „Die Veranstaltungen sind fast ausverkauft. Wir reden über zweieinhalb tausend Leute.“ Bei solchen Größenordnungen bedeutet ein Restkarten-Kontingent: Es gibt noch ausreichend Tickets.

Auszeichnungen und Events sind nicht nur fürs Publikum attraktiv, sondern auch für die Musikgruppen. Sie spülen mehr Mitglieder in die Vereine. Biggesang wurde nach der Verleihung des WDR-Preises förmlich von Anfragen überrollt. Madeleine Schäfer: „Wir konnten gar nicht alle aufnehmen.“ Dazu kam: Vor allem Frauen meldeten Interesse. Dem gemischten Chor fehlten aber Männerstimmen.

TICKETS

Restkarten gibt es in der Geschäftsstelle des Festspielvereins Balver Höhle an der Garbecker Straße in Balve (Telefon 2375-1030). Homepage: festspiele-balver-hoehle.de

