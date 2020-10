Balves Pendler: So viele Berufstätige müssen fahren

Der Großteil der 6323 berufstätigen Balver arbeitete im Vorjahr nicht in der Hönnestadt. Laut einer aktuellen Studie des Landesbetriebs für Information und Technik (IT NRW) lebten voriges Jahr in Balve 4068 Berufspendler – und bei 11.443 Einwohnern.

Stau an der Kormke Foto: Jürgen Overkott / WP

Im Märkischen Kreis gab es im vergangenen Jahr insgesamt 211.576 erwerbstätige Menschen, 45.867 davon arbeiten außerhalb des Landkreises, gehören zu den Berufspendlern. Das sind 21,7 Prozent der Berufstätigen: mehr als jeder Fünfte.

Nach Angaben von IT NRW pendelten 4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 arbeitstäglich über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit.

Von den durchschnittlich 6323 erwerbstätigen Balvern 2019 arbeiteten nur 2255 an ihrem Wohnort. Die restlichen 4068 gehörten zu den Alltagspendlern und arbeiteten in einer anderen Stadt. Das entspricht einer Auspendlerquote von 64,3 Prozent: knapp Zweidrittel.

Mobilität gehört zu Top-Themen

Unter den Städten im Kreis liegt Balve damit auf Position 5 der Kommunen mit den meisten Auspendlern. Mehr Auspendler lebten nur in Nachrodt-Wiblingwerde (80,3 Prozent), Herscheid (73,0 Prozent), Schalksmühle (69,4 Prozent) und Kierspe (64,9 Prozent). Die wenigsten Auspendler im MK (anhand der Gesamtanzahl der Erwerbstätigen am Wohnort gemessen) hatte 2019 Lüdenscheid mit 34,0 Prozent.

Auf der anderen Seite lebten von den insgesamt 4020 Menschen, die 2019 in Balve arbeiteten, 1765 nicht in der Stadt. Die Einpendlerquote lag im Vorjahr damit bei 43,9 Prozent. Das heißt, dass knapp jeder Zweite, der in Balve arbeitete, woanders wohnte. Die höchste Einpendlerquote im Kreis hatte aber die Stadt Schalksmühle mit 67,3 Prozent der dort Beschäftigten, die in anderen Städten wohnte.

Die Zahlen von IT NRW belegen eindrucksvoll, warum Mobilität zu den Top-Themen in Balve gehört. Die Stadtwerke Balve und Menden haben ein gemeinsames Projekt zur Verbesserung der Mobilität aufgelegt. Auch der Märkische Arbeitgeberverband hat die Bedeutung des Themas erkannt – etwa um junge Leute für eine Ausbildung im Hönnetal zu gewinnen.