Balves Pfarrerin Antje Kastens über Promis und „wenig Knete“

Balve. Die evangelische Pfarrerin Antje Kastens geht, und ihr Publikum kommt. In Balves Stadtbücherei erzählt sie aus ihrem Leben. Ihre Gäste staunen.

Sie ist so gelöst wie selten. Balves scheidende evangelische Pfarrerin Antje Kastens hat ihre Gemeinde aufblühen lassen. Mag sein, dass der Dress keine bewusste Botschaft aussenden will – aber die Bluse im Rosendesign passt. Die Pfarrerin ist dieser Tage auf Abschiedstour. Deshalb erzählt sie am Vorabend des Fronleichnamstag in der Stadtbücherei vor kleinem, aber sehr interessiertem Publikum aus ihrem Leben. Bücherei-Leiterin Steffie Friske: „Der Abend war ihr Geschenk an uns.“

Balves scheidende evangelische Pfarrerin Antje Kastens erzählt aus ihrem Leben in der Stadtbücherei Balve. Rathaus-Vize Michael Bathe begrüßt sie. Foto: jürgen overkott / WP

Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, zugleich als Fachbereichsleiter zuständig für Bücherei wie für Kultur, begrüßt seinen Gast. Steffie Friske, selbst Mitglied der Evangelischen Gemeinde Balve, erzählt sehr persönlich von besonderen Momenten mit der Pfarrerin.

Sie selbst erzählt 60 Minuten lang, mal verschmitzt, mal berührend ernst. Das Publikum – leider ohne hauptamtliche Vertreter aus dem Katholischen Pastoralverbund – hängt an ihren Lippen. Gelegentlich stellt es Zwischenfragen. Bei später, bei Süßspeisen nach Rezepten von Büchereifördervereinschefin Jutta Streiter, findet ein reger Austausch statt.

Doch zunächst berichtet Antje Kastens sehr persönlich darüber, wie wie zu dem Mensch wurde, der sie heute ist: „Ich könnte ein Buch darüber schreiben.“

Doch der Vortrag der Tochter eines ostwestfälischen Ehepaars, das mit großem Erfolg Rares für Bares verkauft, lebt von der Faszination der Erzählung, die Augen eben nicht auf Papier, sondern ihrem Publikum direkt zugewandt.

Antje Kastens wächst in einer Familie auf, der wirtschaftlicher Erfolg alles und Gottesglauben nichts bedeutet. Prominenz geht im Hause Kastens ein und aus, Dieter „Thomas“ Heck, Anneliese Rothenberger, Alwin Schockemöhle. Antje Kastens wächst zudem als mittleres Kind und zweiter Zwilling mit vier weiteren Geschwistern auf: „Ich war das typische Sandwich-Kind.“ Obendrein war ihr Zwillingsbruder der einzige Junge unter Mädchen: „Es war der Prinz.“ Doch Antje Kastens lässt sich nicht unterkriegen, von nichts und niemandem.

Sie macht ein Spitzen-Abitur. Geschäftsübernahme in der nächsten Generation oder doch wenigstens ein Medizinstudium? Denkste! Antje Kastens studiert Theologie. Ihre Eltern sind dagegen, zwei Jahre zahlen sie ihrer Tochter keine Pfennig. Doch findet sie immer neue Wege, Geld zu verdienen und obendrein sparsam zu leben: „Ich weiß, wie das ist, wenn man wenig Knete hat.“ Im Studium lernt die angehende Theologin ihren Mann kennen. Antje Kastens saugt Wissen aus fast allen Bereichen auf. Selbst Management interessiert sie.

Später wird sie diese Kenntnisse brauchen. In Preußisch Oldendorf leitet sie ein riesiges Team in einer riesigen Gemeinde. Doch Antje Kastens legt immer Wert auf Seelsorge. In Balve, ihrer letzten Stelle, ist es sogar ihre gewollte Hauptaufgabe. Ihre Gemeinde liebt sie dafür, die Lebenden wie die Sterbenden.

