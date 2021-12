Balves Pfarrerin Kastens: „Es gibt viele verhungerte Seelen“

Balve. Das Adventssingen der Evangelischen Gemeinde diente als Probelauf für Heiligabend. Und noch etwas war wichtig für Aktive wie Besucher.

„Weihnachten muss keiner einsam sein“: So lautete die Kernaussage von Pastorin Antje Kastens beim offenen Singen im evangelischen Gemeindehaus. Rund 25 Gläubige fanden sich am vierten Advent unter besten corona-konformen Bedingungen (es galt die 2-G-Regelung) im Gemeindehaus ein, um zusammen eine schöne halbe Stunde gemeinschaftlich zu singen und der Weihnachtszeit zu gedenken.

Claudia vom Lehn an der Gitarre Foto: Sven Paul / WP

„Es tat allen Menschen heute hier sehr gut, in dieser tollen Runde ein paar schöne Momente zu erleben. Es gibt momentan durch die Situation viele verhungerte Seelen und die Menschen brauchen solche Momente für ihr Seelenheil. Es wurde seit langer Zeit mal wieder wie in einer Familie gesungen und zusammen innegehalten. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit seien vor allem viele ältere Menschen sehr einsam, weil sie selten oder gar nicht von ihren liebsten besucht werden, hieß es, sei es aus Angst vor Corona, oder aus Zeitmangel. Wir bieten gerade jetzt all diesen Seelen ein Zuhause, um gemeinsam ein schönes Fest zu erleben“, so Kastens.

Probelauf für Heiligabend

Dieser gemütliche Nachmittag galt auch als Probelauf für die Feierlichkeiten an Heiligabend. „ Wir haben ein gutes Konzept entwickelt, um hier in diesem Raum und in der Kirche ein sicheres, aber gemütliches Fest zu feiern. Hier im Gemeindehaus besteht sehr gut die Möglichkeit des Lüftens, sodass ein guter Luftaustausch gewährleistet ist. In der Kirche selber haben wir noch zwei extra starke Luftreiniger, so dass auch hier die Sicherheit garantiert werden kann.“

Pfarrerin Antje Kastens Foto: Sven Paul / WP

Musikalisch stand der Pfarrerin an diesem Nachmittag Claudia vom Lehn an der Gitarre zur Seite. Zusammen wurden nicht nur typisch weihnachtliche Lieder gesungen, sondern auch das ein oder andere Kirchenlied. Unterstützt wurde das ganze durch schöne Bilder von Kai vom Lehn, welche während des Zusammenzutreffens an eine Leinwand projiziert worden sind.

Im Anschluss an das Offene Singen bestand noch die Möglichkeit, sich bei einem gemütlichen Teepunsch bei schönen Gesprächen untereinander auszutauschen.

Gottesdienste in der Evangelischen Kirche finden an Heiligabend ab 14 Uhr gestaffelt statt. Hier gilt die 2-G-Regelung. Genaue Termine befinden sich auf der Homepage der Gemeinde unter: www.ev-kirche-balve.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve