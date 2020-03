Balves Pröpperhaus wird aufgehübscht

Balve. Die katholische Pfarrgemeinde St. Blasius hat ein neues Kapitel ihrer Geschichte aufgeschlagen. Am Montagmorgen begannen die Bauarbeiten für das neue Pfarrheim. Doch auf dem Gelände des abgerissenen Gebäudes passiert erst mal nichts. Was ist da los?

Die Kirchenvorstände Bruno Köck (lks) und Ludger Terbrüggen präsentierden im Juli vorigen Jahres die Neubaupläne für das Pfarrheim St. Blasius. Foto: Jürgen Overkott / WP

Stuckateur-Geselle Sascha Löhr und Azubi Nico Klemantowitz vom Unternehmen D. Rocholl aus Wildshausen bei Meschede haben morgens ein Gerüst am alten Pröpperhaus aufgebaut: Der alte Pröpper, so schien es, hat ihnen dabei wohlgefällig zugesehen. Immerhin hat sein bronzener Kopf neben der Fenster-Front im Erdgeschoss alles im Blick.

Sascha Löhr präsentierte im Gespräch mit der „Westfalenpost“ eine Mappe mit Bauzeichnungen und Computer-Grafiken: Sie geben eine Vorstellung davon, was die beiden Fachleuten in den kommenden vier Wochen machen. „Wir schlämmen die Außenwand auf der Seite zum neuen Pfarrhaus“, erklärte Sascha Löhr. „Erst kommt Frostschutzmittel drauf, dann Trasskalkmörtel, der abgeschlämmt wird. Die Konturen der Bruchsteinmauer sollen am Ende immer noch erkennbar sein.“

Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen hatte bereits am Wochenende die Abfolge der Arbeiten erläutert: „Die Wiederherstellung der Wand dieses unter Denkmalschutz stehenden Hauses ist der erste von mehreren Bauabschnitten im Rahmen der Neuerrichtung des Pfarrheims.“ Sobald die Bruchsteinmauer am Pröpperhaus wieder in Form gebracht ist, beginnt der zweite Bauabschnitt. Es sind Erdarbeiten für die Außenanlagen zwischen Pröpperhaus und dem neuen Pfarrheim. „Derzeit gehen wir davon aus, dass die Bauarbeiten am neuen Pfarrheim in circa drei bis vier Monaten beginnen“, fügte Ludger Terbrüggen hinzu.

Die Herrichtung der Außeanlage ist der zweite Bauabschnitt. Foto: Jürgen Overkott / WP

Damit haben sich Befürchtungen erfüllt, die der Bauexperte im Kirchenvorstand, Bruno Köck, bereits im März vergangenen Jahres geäußert hatte: nämlich eine Verzögerung des Bau-Start bis zum Frühjahr dieses Jahres.

Ausgerechnet am Aschermittwoch vorigen Jahres war eine Hiobsbotschaft vom Erzbistum in Paderborn gekommen. Ein damals gerade erst geschaffenes Gremium des Erzbistums müsse, so hieß es damals, sein Okay für das Bauvorhaben geben: der Diözesan-Vermögensverwaltungsrat (DVVR). Eingerichtet wurde diese Einrichtung als Reaktion auf den Skandal rund um den Luxus-Neubau im Bistum Limburg durch den damaligen Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst. Der DVVR entscheidet bei Bauvorhaben mit einem Vorhaben von mehr als 500.000 Euro. Die Kosten fürs neue Pfarrheim wurden auf zwei Millionen Euro geschätzt.

Der Kirchenvorstand von St. Blasius hatte damals gehofft, das Bauprojekt falle noch unter das alte Vergaberecht. Das Gremium sollte irren. Allerdings hatte der Kirchenvorstand damals betont: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Die notwendigen Unterlagen seien bereits 2018 in Paderborn eingereicht worden. Anfang Mai vorigen Jahres lagen alle Zustimmungen vor. Das Bauunternehmen des Arnsbergers Meinolf Driller rückte am 8. Mai an. Zwei Wochen brauchte die Firma für den Rückbau des Pfarrheims.

Schier unendliche Geschichte

Meinolf Driller aus Arnsberg legt im Mai 2019 Hand ans alte Pfarrheim. Foto: Sven Paul / WP

Die Arbeiten setzten einen Schlusspunkt unter eine schier unendliche Geschichte. Sie begann vor mehr als zehn Jahren. Damals wurde der Gemeinde klar, dass der 1959 errichtete Bau energetisch saniert und umgebaut werden müsste, um zeitgemäßen Standards zu entsprechen. Doch die Substanz des Hauses hatte gelitten. Es gab technische wie bauliche Mängel. Die Sanierung wäre zu teuer geworden. Daher empfahl die Diözesanbaubehörde 2015 einen Neubau.

Das neue Pfarrheim soll das Gesamtensemble mit Kirche und Kirchplatz ins rechte Licht rücken. Bereits vor sechs Jahren gab es dafür einen Architekturwettbewerb. Neun Büros aus der Region hatten Ideen eingereicht. Das Büro Banz + Riecks aus Bochum erhielt den Zuschlag.

Dennoch blieb das alte Pfarrheim noch Jahre stehen. Erst im vorigen Winter wurde es freigezogen. Letzter Nutzer des Pfarrheims war die Feuerwehr. Sie übte in dem leerstehenden Haus.