Balves Realschüler: Ab in den Escape-Room!

Balve Wie geht Integration? Spannende Frage - und das Team der Realschule gibt kommende Woche eine überraschende Antwort.

Eine spannende Aktion in einem Escape-Room findet kommende Woche in der Realschule statt. Am 5. Dezember findet sie im Schulzentrum am Krumpaul im Rahmen des Aktionsprogramms Integration für Kinder und Jugendliche statt. Die durchs NRW-Schulministerium geförderte Maßnahme wird in Kooperation der Realschule und dem Balver Jugendzentrum durchgeführt. Nach Schulschluss treffen sich die angemeldeten Kinder erstmal im Kinder- und Jugendcafé zum gemeinsamen Pizzaessen, bevor es in kleineren Gruppen in den Escape-Room „Secret Service“ geht. Hier müssen die bunt gemischten Gruppen von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Alters durch Zusammenarbeit und Kommunikation Rätsel lösen, um sich aus dem Raum befreien zu können. Zur Freude des Veranstalterteams hat die Flut der Anmeldungen die Erwartungen deutlich übertroffen.

