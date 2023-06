Balves Stadtprozession: Diese Folgen hat die Hitze

Balve. Die Stadtprozession in Balve zog vom Rathaus zur Kirche St. Blasius. Dabei war es so heiß wie selten zuvor. Wie groß war die Beteiligung?

14 Tage nach der Fronleichnamsprozession versammelten sich die Balver Christen erneut zur traditionellen Stadtprozession zu Ehren des Stadtpatrons, des Heiligen Johannes. Bei mehr als 30 Grad Hitze hatte es der liebe Gott jedoch beim Wetter zu gut gemeint, so dass viele Menschen, vor allem auch Ältere, nicht teilnehmen konnten. Dennoch nahmen eine beachtliche Zahl von Christen an dem Hochamt teil, das Dechant Andreas Schulte auf dem Platz vor dem Rathaus zelebrierte. Schulte betonte in seiner Predigt, dass es für Christen in einer zunehmend säkularen Welt immer mehr Mut verlange, seinen Glauben nach außen zu zeigen und zu bezeugen, dass Gott eine konkrete Bedeutung für das Leben als Christ habe. Das verlange bisweilen auch, gegen den Strom zu schwimmen.

Nach dem Hochamt zog die Gemeinde in Begleitung des Balver Musikvereins durch die Hofstraße zurück zur Kirche, wo Dechant Schulte den feierlichen Schlusssegen spendete und der Balver Musikverein in bewährter Weise, zusammen mit Maxi Wolf an der Orgel, bei dem Lied „Großer Gott wir loben Dich“, für Gänsehautstimmung sorgte.

Dechant Schulte und der Kirchenvorstand bedanken sich herzlich bei allen Helfern und Unterstützern der Prozession.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve