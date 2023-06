Balves Stadtprozession: Es gibt Änderungen

Balve. Balves Stadtprozession steht bevor. Wo das Hochamt in diesem Jahr stattfindet und wie der Ablauf aussieht.

Am Sonntag, 1. Juli, findet Balves traditionelle Stadtprozession zu Ehren des Stadtpatrons, des Heiligen Johannes, statt. Die Prozession beginnt nicht, wie in der Vergangenheit, an der Kirche, sondern startet um 10 Uhr mit einem Hochamt vor dem Rathaus, wie Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen mitteilte.

Im Anschluss erfolgt die Prozession über die Alte Gerichtsstraße, Hauptstraße zurück zur Kirche, wo sie mit einem feierlichen Schlusssegen endet. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde St. Blasius alle Teilnehmer, vor allem die Helfer und Unterstützer sowie den Balver Musikverein auf eine Erfrischung ins Pfarrheim ein.

