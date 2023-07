Balves Strömungsretter: Tragödie um 15-Jährigen in der Lenne

Balves Wasserretter üben in Hohenlimburg. Die zwölfköpfige Truppe aus Beckum, Volkringhausen und Eisborn muss alle drei Jahre ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis auffrischen. Für einen 15-Jährigen in der Lenne bei Nachrodt-Wiblingwerde konnten die Experten leider nichts tun.

Balve/Nachrodt-Wiblingwerde. Ein 15-Jähriger aus Nachrodt-Wiblingwerde wird in der Lenne vermisst. Balves Strömungsretter werden gerufen – vergeblich.

Die Strömungsretter der Balver Feuerwehr sind am frühen Samstagabend nach Nachrodt-Wiblingwerde ausgerückt, um nach einem in der Lenne vermissten Jungen zu suchen. Das teilte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer am Samstag um 17.57 Uhr mit. Leider kehrten die Spezialkräfte mit einer traurigen Nachricht zurück.

Die Polizei hatte bereits am Samstag um 11.44 Uhr eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Demnach suchte einen 15-Jährigen aus Nachrodt-Wiblingwerde. Der Gesuchte hatte bereits am Freitagnachmittag das Elternhaus verlassen. Doch niemand wusste, wohin der 15-Jährige wollte. Zuletzt wurde er am Freitag gegen 15 Uhr im Bereich Lasbeck gesehen.

Schließlich kam der Verdacht auf, der 15-Jährige können in die Lenne gestürzt sein. Zeugen hatten zuvor sein Fahrrad in der Nähe des Wehrs entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Mantrailer-Hund nahm die Fährte auf, betrat das Wehr und schlug dort an. Taucher der Feuerwehr fanden den Gesuchten im Wasser treibend. Zum Zeitpunkt seines Auffindens trug er Badebekleidung. Der Vermisste wurde am frühen Abend aus der Lenne am Nachrodter Wehr geborgen – tot. Polizeisprecher Marcel Dilling erklärte noch am Samstagabend: „Die Polizei geht nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus.“

