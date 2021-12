Balves Wehrsprecher Kai Gaberle verabschiedet sich emotional

Balve. Kai Gaberle verabschiedet sich nach 20 Jahren als Wehr-Sprecher – mit emotionalen Worten.

Der langjährige Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle zieht sich zurück. Er verabschiedete sich mit emotionalen Worten im WhatsApp-Medienkanal der Balver Feuerwehr.

Tag der offenen Tür in Garbeck: Robin König, links, und Kai Gaberle mit Feuersimulator und Kübelspritze im Mai 2019 Foto: Jürgen Overkott / WP

Anfang des Jahres sei ihm geteilt worden, dass Feuerwehr-Vize Oliver Prior ein neues Konzept für die Pressearbeit der Feuerwehr plane. Gaberle: „Ich war bei den ersten Gesprächen dabei.“ Er habe sich aber entschlossen, den Weg für jüngere Rettungskräfte freizumachen. „Das hatte verschiedene Gründe, die Hauptgründe waren aber privater Natur. Ich bin mittlerweile zweifacher Vater und beschäftige in meinem IT-Systemhaus 20 Mitarbeiter. Da wird die Zeit sehr schnell knapp, und man kann nicht mehr jeder Aufgabe gerecht werden.“

Der Garbebecker forschte in seinen Unterlagen nach: Sein erster Artikel als Pressesprecher sei im April 2001 veröffentlicht worden.

Wandel der Medienlandschaft

Gaberle nutzte sein Abschiedsschreiben, um den Wandel der Medienlandschaft zu beschreiben: „Zu Beginn meiner Tätigkeit war ich überwiegend damit beschäftigt, die Presse nach den Einsätzen mit Einsatzberichten zu versorgen. Fotos wurden vorher nur selten gemacht. Um dies zu ändern, wurde eine digitale Fotokamera von Medion angeschafft. Auf Nachtaufnahmen konnte man zwar nichts erkennen, trotzdem wurden Einsätze seitdem auch mit Fotomaterial dokumentiert.“

Mit Einführung der digitalen Meldeempfänger seien die Medien frühzeitig alarmiert worden. „Wenn die Feuerwehr alarmiert wurde, rief ich zu jeder Tageszeit die lokalen Pressevertreter per Telefon an. Das war früher aber noch überschaubar.“ Damals habe es lediglich zwei Pressevertreter in Balve gegeben; inzwischen seien es mehr. Gaberle richtete daraufhin eine WhatsApp-Gruppe für Medienanfragen ein.

Balves WKN-IT-Service: Kai Gaberle (rechts) mit Co-Geschäftsführern Foto: Jürgen Overkott / WP

Gaberle stellt fest, dass sich das Tempo der Berichterstattung erhöht habe: „Die ersten Informationen und Bilder werden am besten schon von der Einsatzstelle veröffentlicht. Reichten früher Bilder aus, möchte der Leser heute Videos sehen.“ Für die Feuerwehr sei „dieser zeitliche Druck auch eine Herausforderung. Gilt es doch, die Patienten zu schützen.“ Und: „Schlimme Einsätze und Tragödien finden sich in unserem Gedächtnis. Vieles, was wir gesehen haben, konnte nicht in wenigen Tagen verarbeitet werden und hat uns lange beschäftigt.“ Wehrleute gehen oft an „ihre physische und psychische Leistungsgrenze und darüber hinaus“.

Ihm war es wichtig, der Öffentlichkeit Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr zu zeigen. Dabei erlebte er auch „viele schöne Dinge“ – wie die Tage der offenen Tür, Stadtverbandstage oder Fahrzeugeinweihungen. Gaberles Fazit: „Mir hat die Arbeit als Pressesprecher immer sehr viel Freude bereitet.“

Die Westfalenpost bedankt sich für die stes gute Zusammenarbeit.

