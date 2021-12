Bank ohne Sitzfläche: Diebe langen in Mellen zum 3. Mal zu

Mellen. Ganz Mellen ist genervt. Zum dritten Mal ist die Verlattung einer Wandersitzbank gestohlen worden. Was ist da los?

Zum dritten Mal: Mellens Dorfbewohner sind genervt, dass Latten von einer Aussichtsbank am Wirtschafts- und Wanderweg Zum Stücke im Golddorf gestohlen worden sind.

„Wer macht so etwas?“: Diese Frage stellen sich nicht nur Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt, sondern auch der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe. „Es ist mittlerweile mehr als ärgerlich und auch kostspielig.“ Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf rund 400 Euro.

„Im vergangenen Jahr, im Dezember, ist schon mal die Verlattung von einer Bank gestohlen worden“, berichtete Schulze Tertilt am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit der Westfalenpost. Zwei Bänke stehen am Wegesrand – im Abstand von nur 100 Metern. „Das ist damals von Bürgern an mich gemeldet worden. Ich habe es an die Stadtverwaltung weitergegeben. Der Bauhof hat die Bank erneuert. Und wir haben gesagt: Da machen wir keinen Wirbel drum.“

Dann herrschte erst mal wieder Ruhe im Dorf – bis zum vorigen November. „Da ist das Holz wieder entwendet worden“, stellte Schulze Tertilt fest, „es ist abmontiert worden.“ Die Stadtverwaltung wurde informiert, der Bauhof rückte an. Aber: An der teilweise demontierten Bank wurde damals „eine kleine Diebstahlsicherung montiert“. Was ist darunter zu verstehen? „Ein paar Schrauben, die das Holz beschädigen, wenn es abmontiert wird“, erläuterte Schulze Tertilt.

Doch am Wegesrand gibt es noch eine zweite Bank, deren Sitzfläche aus Holzlatten bestand. Auf die hatten es bisher unbekannte Täter abgesehen. „Das ist mir jetzt am Sonntag zum dritten Mal gemeldet worden. Wir sprechen von Diebstahl, nicht von Vandalismus“, sagte Schulze Tertilt, „es ist ja nichts kaputt gemacht worden.“

Die Hintergründe sind rätselhaft.

Ortsvorsteher und Stadtverwaltung haben entschieden, den Holz-Klau nicht länger hinzunehmen. Sie haben Anzeige bei der Polizei (Telefon 02373-9099-0) erstattet. „Wenn das noch mal passiert, hätte das zur Konsequenz, dass die Stadt die Bänke abmontiert“, setzte Schulze Tertilt hinzu.

Weitere Fälle von Diebstahl öffentlichen Eigentums sind bisher nicht bekannt.

Wechselgeld im Landmarkt gestohlen

Einen Zusammenhang mit dem Diebstahl der Wechselgeldkassette im Mellener Landmarkt sah Schulze Tertilt nicht. „Das war freitagabends, vielleicht war da auch ein Bierchen mit im Spiel“, meinte Schulze Tertilt. Der Fall hatte November für große Empörung im Golddorf gesorgt. Dabei ging es nicht um den Schaden, Es waren lediglich 50 Euro. Es ging um missbrauchtes Vertrauen. Wie ist der Stand der Dinge? Landmarkt-Inhaber Björn Freiburg: „Wir haben die Diebe immer noch nicht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve