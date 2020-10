Bauarbeiten für Balves neues Pfarrheim: Was läuft gerade?

Es in den Bau des neuen Pfarrheims kommt buchstäblich Bewegung. Am Morgenmorgen rollte ein Bagger der Firma Krutmann an. Die katholische Gemeinde St. Blasius hat den Beginn der Bauarbeiten bewusst auf den Beginn der Herbstferien gelegt.

Die Kirchenvorstände Bruno Köck (links) und Ludger Terbrüggen im vorigen Sommer vor dem ehemaligen Küsterhaus: Die Erneuerung der Seitenfassade war der erste Schritt beim neues Pfarrheims. Foto: Jürgen Overkott / WP

Vorausgegangen war die kürzlich erfolgte Zustimmung des Erzbistums Paderborn zu dem nächsten Schritt der Gemeinde auf dem Weg zu einem neuen Pfarrheim, wie Kirchenvorstand Bruno Köck am Mittag im Gespräch mit der „Westfalenpost“ sagte.

„Es ist vorgesehen, dass jetzt erst mal die Baugrube erstellt wird. Dann werden die Abwasserrohre verlegt, ein Kanalanschluss wird gemacht, anschließend wird die Bodenplatte betoniert“, umriss Köck die Aufgaben für das Bauunternehmen Krutmann. Anschließend sollen Innenwände aufgestellt werden: „Die bestehen teilweise aus Fertigplatten.“ Die Wände müssen aber erst noch hergestellt und geliefert werden.

Auf einen genauen Zeitplan bis zur Fertigstellung des Gebäudes wollte sich Köck mit Blick aufs Wetter nicht festlegen: „Wann das Richtfest gefeiert wird, weiß im Augenblick nur der liebe Gott.“

Erst die Baugrube, dann die Fertigwände – für diese Abfolge der Arbeiten hat sich die Gemeinde bewusst entscheiden: „Wir haben jetzt Schulferien.“ Oberhalb von Kirche, Küsterhaus und Marienheim befindet sich die städtische Grundschule St. Johannes. „Wir wollen, dass Kinder durch die Bauarbeiten nicht gefährdet werden“, ergänzte Köck.

Bauarbeiten für das neue Pfarrheim St. Blasius Balve gehen weiter. Am Montag rollte ein Bagger für Ausschachtungsarbeiten an. Foto: Markus Ickler / Malteser

Fakt ist: Die Arbeiten für die Baugrube sind mit zahlreichen Erdbewegungen verbunden. „Bagger machen das Baufeld jetzt erst mal frei“, erläuterte Köck den ersten Schritt der Bauarbeiter, „und beim Ausheben der Grube wird viel Boden weggefahren.“

Verfahren soll Schulkinder schützen

Das Vorgehen sei mit Krutmann abgesprochen, fügte der für Baufragen zuständige Kirchenvorstand hinzu. Das Unternehmen habe zwar angemerkt, dass die Reihenfolge dazu führen könne, dass die Baustelle zwischendurch drei, vier Wochen ruhen könne. Doch die Gemeinde gewichtete die Sicherheit der Schulkinder höher als den schnellen Fortgang der Bauarbeiten.

Die schriftliche Zustimmung zu den Zwei-Millionen-Projekt kam vom Diözesan-Vermögens-Verwaltungs-Rat (DVVR). Zuvor hatte es bereits eine mündliche Erlaubnis aus Paderborn gegeben.

Der Neubau folgt dem im vorigen Jahr abgerissenen Pfarrheim, das in Balve 60 Jahre lang ein Ort des Zusammentreffens von Alt und Jung war. Das neue Pfarrheim soll künftig, wie gewohnt, die katholischen Verbände beherbergen, dazu den von der Caritas getragenen Sozialsupermarkt De-Cent und das Pfarrarchiv. Der De-Cent-Laden ist vorübergehend in der Bogenstraße, das Archiv in der ehemaligen Post an der Alten Gerichtsstraße untergebracht.