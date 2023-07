Bauarbeiten in Sanssouci: Verkehrschaos zu erwarten

Nadelöhr Sanssouci: In der kommenden Woche gibt es dort Bauarbeiten. Der Verkehr wird mit Drei-Phasen-Ampel gesteuert.

Balve. Balve muss sich auf ein Verkehrschaos einstellen. In der kommenden Woche gibt’s Bauarbeiten in Sanssouci.

Balve droht in der kommenden Wochenende Verkehrschaos. Der Landesbetrieb Straßen NRW- teilte am Montag mit, ab Montag kommender Woche (10. Juli) werde das Geländer der B-.229-Gewölbebrücke über die Hönne in Sanssouci erneuert. Die Baumaßnahme wird unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelanlage durchgeführt. Auf Grund der Lage des Bauwerks muss eine Verkehrsführung mit einer Drei-Phasen-Ampelanlage auf der Kreuzung B 229/B 515 eingerichtet werden. Die Bundesstraßen sind besonders verkehrsreich. Sie sind seit der Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid noch stärker belastet als ohnehin – vor durch Lkw. Im Berufsverkehr gibt es zudem lange Rückstaus durch Pkw.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Tage, wie es hieß. Umgekehrt: Nach dem Stand der Dinge sind die Arbeiten am Happy Einkaufstag – Freitag, 14. Juli – abgeschlossen.

