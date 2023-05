Bauarbeiten am Wieloh in Volkringhausen

Stadt Balve Bauarbeiten in Volkringhausen: Das ist geplant

Volkringhausen. Anwohner und Lieferanten müssen in Volkringhausen Mitte der Woche auf Unannehmlichkeiten einstellen.

Anwohner und Lieferverkehr müssen sich Mitte dieser Woche in Volkringhausen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Von Mittwoch, 10. Mai, bis Donnerstag, 11. Mai, findet an der Brücke „Zum Wieloh“ in Volkringhausen der Austausch des Brückengeländers statt, für die Arbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Straße notwendig. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Dauer der halbseitigen Sperrung: Mittwoch, 10. Mai, 7 Uhr bis Donnerstag, 11. Mai, 16.30 Uhr. Für die Behinderungen während dieser Bauphase wird um Verständnis gebeten. Für Rückfragen steht das Bauamt der Stadt Balve unter der Rufnummer 02375-926-246 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve