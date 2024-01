Bauern-Demo: Die Routen der Konvois

Bei einer Groß-Demo gegen die Sparpläne der Bundesregierung sammeln sich die Teilnehmenden mit ihren Treckern und Trucks an der Siegerlandhalle. Von hier geht es zu Fuß zur Kundgebung am Scheinerplatz. Eine ähnliche Aktion in Lüdenscheid folgt am Montag, 8. Oktober.

Balve/Menden/Lüdenscheid Am Montag, 8.1., protestieren Landwirte gegen Steuer-Pläne der Ampel. Wo es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Heimische Landwirte sind sauer. Deshalb gehen sie am kommenden Montag, 8. Januar, buchstäblich auf die Straße. Die größte Aktion in der Region in Lüdenscheid statt. Das teilte der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) im Märkischen Kreis am Donnerstag mit.

Mit einer Sternfahrt nach Lüdenscheid beteiligen sich demnach Landwirte aus allen Ortsverbänden im Märkischen Kreis am Montag, 8. Januar, am Start der bundesweiten Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes. Ziel ist die Hohe Steinert in Lüdenscheid.

Dort finden sich die Teilnehmer zwischen 12 und 13 Uhr ein.

Im Laufe der Woche sind Informationstermine auf Wochenmärkten geplant, wie es beim WLV heißt.

Route der Traktor-Konvois

Erwartete Schlepperzahl. 350

OV Märkischer Kreis Süd Versammlungsleiter: Tim Noelle

Start: Möbelhaus Lutz XXXL Herscheider Landstraße

Herscheider Landstraße – Bräuckenstraße B 229 – Lennestraße – Altenaer Straße – Sauerfeld – Bahnhofstraße – Heedfelder Straße – Kreishaus – Hohe Steinert – Lösenbacher Landstraße Richtung Brügge auf B54 und von dort auf die Talstraße bis Möbelhaus Lutz XXXL

OV Märkischer Kreis Nord Versammlungsleiter: Regina Bräuer-Weustermann

Start: Schützenplatz Heedfeld – Heedfelder Straße – L692 Kreisel und L692 Richtung Heedfelder Straße – Im Grund – Altenaer Straße – Lennestraße – Werdohler Landstraße – Bräuckenstraße – Hochstraße – Sauerfeld – Rathaustunnel – Bahnhofstraße – Heedfelder Straße – Hohe Steinert

OV Balve – Neuenrade: Versammlungsleiter: Johann Brinkschulte

Start: Schützenbruder St. Hubertus Beckum

B229 Arnsberger Straße - Kreisverkehr An der Kormke – Garbecker Straße – Am Pickhammer – Langenholthausener Straße - Im Brauke – Garbecker Straße - Drostenfeld – Hüttenweg - B229 – Küntroper Straße – Bahnhofstraße - Dahler Straße – L698 – Kohlberg – Neuenrader Straße – Alter Weg – Hauptstraße – Altenaer Straße – Dahler Straße – Westiger Straße – Nettestraße – Bachstraße - Lüdenscheider Straße – Rahmede Straße (B236) – Altenaer Straße – Im Grund – Heedfelder Straße – Hohe Steinert

OV Halver Versammlungsleiter: Uwe Schulze

Start: Karlshöhe in Halver

Frankfurter Straße – Umgehungsstraße – B229 Richtung Brügge – Lösenbacher Landstraße – Heedfelder Straße – Hohe Steinert

OV Plettenberg/Herscheid Versammlungleiter: Lukas Alfringhaus

Start Schützenplatz Herscheid

L651 – Lüdenscheid Süd – Herscheider Landstraße – Bräuckenstraße B 229 – Werdohler Landstraße – Lennestraße - Altenaer Straße – Sauerfeld – Bahnhofstraße - Heedfelder Straße – Kreishaus – Hohe Steinert – Lösenbacher Landstraße Richtung Brügge – B54 – Talstraße – Möbelhaus Lutz XXXL

OV Kierspe Versammlungsleiter: Reiner Grafe

Start: Schützenplatz Am Hedberg

Friedrich- Ebert-Straße – Wildenkuhlen – Kölner Straße – Kierspe Bahnhof – B54 Richtung Brügge – Lösenbacher Landstraße – Heedfelder Straße – Hohe Steinert

OV Iserlohn Versammlungsleiter: Marc Schwarzelühr oder Ralph Göckmann

Start: Hemberg

Baarstraße – Hans-Böckler-Straße – Karl-Arnold-Straße – Igelstraße – Untergrüner Straße - B236 (Altenaer Straße) – Hagener Straße – Ehrenmalstraße – Wiblingwerder Straße – L692 – Heedfelder Straße – Hohe Steinert

OV Meinerzhagen Versammlungsleiter Hendrik Vedder

Im Tempel – Weststraße – Heerstraße – Kölner Straße – Kierspe Bahnhof – B54 Richtung Brügge – Lösenbacher Landstraße – Heedfelder Straße – Hohe Steinert.

Die Route des Mendener Konvois stand am Donnerstagnachmittag noch nicht fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve