Dezentrale Demo von Bauern in Balve

Agrardiesel Bauern-Proteste: Trecker-Leuchten am Freitag geplant

Balve/Menden Der Protest heimischer Landwirte gegen Steuer-Pläne der Bundesregierung geht weiter. Was geplant ist.

Die im WLV organisierten Landwirte im Hönnetal setzen weiterhin Zeichen des Protests gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Die Streichung des Steuervorteils beim Agrardiesel solle zurückgenommen werden, erklärte Verbandssprecherin Barbara Kruse. „In der Öffentlichkeit wollen wir weiterhin gut sichtbar sein, ohne die Sympathie der Bevölkerung zu verlieren“, fügte sie hinzu.

Dezentrale Demo von Bauern in Balve Foto: Antonia Mertens / Balve

„Wir beteiligen uns am Freitag, 26. Januar, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr mit kreisweitem ,Leuchten‘, um Sichtbarkeit zu zeigen.“ Dazu können sich demnach Traktoren - wie beim „Bergleuchten“ - an markanten Anhöhen aufstellen und die Rundumleuchten einschalten. Alternativ könnten Traktor auf Höfen mit eingeschaltetem Fahrzeuglicht stehen, hieß es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve