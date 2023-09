Baugebiet Liboriweg: Verwaltung entnervt

Balve/Garbeck. Verhandlungen rund ums Baugebiet Liboriweg und kein Ende. Die Stadt Balve ist entnervt. Der Ausschuss USB soll’s richten.

Gibt es Bewegung beim Ewigkeitsprojekt „Baugebiet Liboriweg“? Fakt ist: Der Ratsausschuss USB befasst sich ein weiteres Mal mit dem Thema. Die Verwaltung hat eine Vorlage erstellt. Eine Abstimmungsempfehlung indes gibt sie nicht. Ein Beschlussvorschlag soll in der Sitzung am Dienstag, 5. September, 18 Uhr, im Rathaus entwickelt werden.

Was bisher geschah: Der Rat hat die Stadt Balve vor Jahresfrist, am 28. September vergangenen Jahres, beauftragt, eine Wertermittlung des Plangebietes durch den Gutachterausschuss des Märkischen Kreises vornehmen zu lassen. Zudem sollte mit den Eigentümern für den Verkauf aller in Frage kommenden Flächen an die Stadt Balve in einer Eigentümerversammlung gesprochen werden. Hierbei sollten die Flächen aus der vorgestellten Variante I – kleinere Version – berücksichtigt werden.

Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden per Schreiben vom 21. Dezember 2022 über das geplante Vorgehen und den Ablauf hin zur Aufstellung eines Bebauungsplanes informiert. Die Verwaltung wollte wissen, ob Verkaufsbereitschaft besteht. Überdies ging es um Beauftragung des Gutachterausschusses, eine Anliegerversammlung, Ankauf der Grundstücksflächen, Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes sowie Erschließung und Vermarktung der Grundstücke.

Bürgermeister Hubertus Mühling notierte in der Vorlage für den Ausschuss: „Im Ergebnis ist festzuhalten, dass nicht alle Grundstückseigentümer zum Verkauf ihres Grundstückes grundhaft bereit sind und auch nicht ihre Zustimmung zur Beauftragung des Gutachterausschusses seitens der Stadt geben.“ Insgesamt acht Grundstücke stehen demnach nicht zum Verkauf. Mühling weiter: „Aufgrund des Votums der Grundstückseigentümer ist demnach die Planvariante 1 nicht umsetzbar.“ Wie soll es weitergehen?

Zermürbender Kampf

Die Stadtspitze hält sich bedeckt. Das weitere Vorgehen liegt komplett in den Händen der Kommunalpolitik.

Der Kampf um das Baugebiet Liboriweg ist zermürbend. Einerseits wissen Politik und Verwaltung, dass die Fläche das einzige größere Gebiet in Garbeck ist, dass sich als potenzielles Baugebiet eignet. Andererseits waren die Entscheider bereits vor vielen Jahren so entnervt, dass Bürgermeister Hubertus Mühling in einem Gespräch mit der Westfalenpost feststellte: „Wir haben das Baugebiet 2010 schon erster Klasse beerdigt, auch mit den Stimmen der UWG.“ Das Projekt wurde bekanntlich wiederbelebt. Eine kleinere als die ursprüngliche Variante sollte Bewegung in die Planungen bringen. Aber der langjährige Immobilien-Boom machte die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Eigentümern nicht eben leichter, zumal mancher Eigentümer argwöhnte, von der Kommune übervorteilt zu werden. Wie es weitergeht, ist vorerst ungewiss.

