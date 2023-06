Baugebiet Op’m Plasse fast voll

Mellen. Das Mellener Neubaugebiet Op´m Plasse ist fast voll, nur noch ein Baugrundstück frei. Und was bei solchen Bauprojekten fast nie passiert: Man ist weit vor Plan fertig.

Allerdings sind einige Kleinigkeit noch zu regeln. So muss den Straßen ein Licht aufgehen. Und beim Internetanschluss schlug die Bürokratie zu. Im Jahr 2019, in einer der letzten regulären Dorfversammlungen vor Beginn der Coronapandemie, stellte Investor Marc Krombach im Golddorf die Pläne vor: 21 Grundstücke im Neubaugebiet hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus – Arbeitstitel: Op´m Plasse – wollte er erschließen und vermarkten und bis 2026 damit fertig sein.

Zeitsprung. Inzwischen war wieder eine Dorfversammlung im Landmarkt, und Marc Krombach hatte den etwas mehr als einem Dutzend Gästen – Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt vermutete das gute Wetter und Grillambitionen als Grund für die unterdurchschnittliche Resonanz – eine frohe Botschaft mitgebracht: „Wir werden wohl schon 2024 fertig sein.“ Und später: „Andere Baugebiete brauchen in der Regel deutlich länger. Ich bin sehr, sehr zufrieden.“ Was war geplant?

21 Grundstück waren ursprünglich angedacht, durch Zusammenlegen von Käufen wurden es dann 19. Und bis auf eins seien auch alle vergeben, berichtete Krombach. Ein Interessent sei wieder abgesprungen durch die Wende bei der Zinspolitik. Aber auch diese Fläche hofft Krombach bald schon vergeben zu können. Insgesamt 14 Familien würden hier Op´m Plasse mittlerweile auch schon wohnen. „Und zwar ein wunderschöner Querschnitt vom Alter, ganz junge Familien sind ebenso dabei wie Rentner“, blickt der Investor auf die Mellener Neubürger. „Es ist doch erstaunlich, wie schnell die Vermarktung ging.“

Die Attraktivität des Dorfes freut auch Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt, der der WP berichtete, dass er den Einwohnern dort immer wieder Besuche abstatte, über die Möglichkeiten des Lebens und Mitwirkens in Mellen informiere, Hilfestellung anbiete. Mehrere Familien hatten voriges Jahr im Advent auch schon beim leuchtenden Adventskalender mitgemacht und ein Fenster ihres Hauses festlich erstrahlen lassen. Auch das ein Zeichen gelungener Integration. Marc Krombach: „Auch ich habe die Resonanz bekommen, dass sie sehr gut aufgenommen worden sind.“

Was hier noch fehlt, sind Straßenlaternen. „Es gibt einen Mangel an Masten“, erklärte Krombach dazu. Er hätte die Lampen gerne schon im vorigen Winter stehen gehabt, hofft nun auf Lieferung und Aufbau in den kommenden drei, vier Monaten, also rechtzeitig zur nächsten dunklen Jahreszeit. Die asphaltierte Straßendecke könnte seiner Aussage nach bis Ende dieses Jahres kommen. Dann könnten die Anwohner im kommenden Frühjahr auch mit der Gestaltung ihrer Gärten beginnen.

Ein Hauch Schildbürgerstreich

Op´m Plasse ist ein verkehrsberuhigter Bereich ohne separate Fußwege. Angesprochen wurde in der Dorfversammlung, dass es wenig Parkplätze außerhalb der eigentlichen Grundstücke gebe. Eine möglicherweise angedachte Wiese für weitere Stellplätze, vielleicht sogar mit E-Ladesäule, sei aber aus baurechtlichen Gründen sehr wahrscheinlich nicht möglich, so der Investor. Nach einem Schildbürgerstreich an Bürokratieauswüchsen klingt die Erschließung des Neubaugebietes mit Glasfaser. Aus rechtlichen Gründen sei das nämlich nicht im gleichen Zuge und mit den gleichen Fördertöpfen wie im Rest des Golddorfes möglich gewesen, sondern in einem separaten Schritt. Mittlerweile liege das schnelle Internet auch hier, bestätigte Marc Krombach.

