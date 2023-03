Betriebsausschuss Bauhof braucht nach Einbruch neuen Zaun: So teuer ist er

Balve. Bei einem Einbruch in den Bauhof wurden hochwertige Geräte entwendet. Zudem entstand hoher Sachschaden. So teuer ist die Problemlösung.

Der Betriebsausschuss soll außerplanmäßig Geld zur Errichtung eines neuen Zaun am Bauhof bereitstellen. Das geht aus einer Verwaltungsvorlage für den Betriebsausschuss hervor. Das Gremium tagt am Donnerstag, 9. März, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.

Es geht um 20.000 Euro zur Finanzierung der Erneuerung der Zaunanlage auf dem Bauhofgelände. „Die Auszahlung wird über einen Investitionszuschuss der Stadt Balve in gleicher Höhe sichergestellt“, heißt es in der Vorlage. Was ist der Hintergrund?

Im vergangenen Dezember wurde ins Bauhofgebäude eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 3. und dem 6. Dezember waren nach Angaben der Polizei „diverse Akkubaumaschinen der Marken Stihl und Makita aus dem Inneren“ gestohlen worden.

Der Zugang auf das Gelände des Bauhofes erfolgte vom Wirtschaftsweg An der Schmalmke durch das Öffnen des Maschendrahtzauns. Obendrein wurde, wie es damals bei der Polizei hieß, eine Tür aufgebrochen. Künftige Einbruchversuche sollen wenn nicht verhindert, so doch erschwert werden. Der Zaun gehört zu einem Paket weiterer Maßnahmen. Sie seien schon umgesetzt, zumindest aber geplant. Der neue Zaun dient dem Schutz des hinteren Teils des Bauhofes. Er sei abgelegen. Was bringt die neue Umzäunung im Vergleich zu der bisherigen Lösung?

Vorgesehen ist laut Verwaltung, den leicht zu überwindenden Maschendrahtzaun durch einen Doppelstabmattenzaun zu ersetzen. Die Maßnahme umfasst die Demontage und Entsorgung der Altanlage sowie das Herstellen der neuen Zaunanlage auf einer Länge von rund 105 Metern. Die Stabstärke der Maschen soll 8/6/8 Millimeter betragen. Sie sollen zwei Meter hoch sein. „Um eine Demontage der neuen Zaunelemente zukünftig zu erschweren, ist ein Verschließen der Schraubköpfe an der neuen Zaunanlagevorgesehen“, heißt es weiter.

Für die Sicherung des Bauhofgeländes wird mit Kosten von rund 20.000 Euro gerechnet. Da diese Maßnahme bislang nicht im Wirtschaftsplan für das laufende Jahr vorgesehen war, muss sie als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt werden, betonte Bürgermeister Hubertus Mühling in seiner Eigenschaft als Betriebsleiter des Bauhofes. Die Gegenfinanzierung wird über einen Investitionszuschuss der Stadt Balve in gleicher Höhe sichergestellt.

Dem Stadt-Rat wird die Maßnahme über den nächsten Vierteljahresbericht vorgelegt.

